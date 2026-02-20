Bordighera, successo di pubblico per il secondo appuntamento alla Biblioteca Civica con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano (Foto)

Ottima partecipazione di pubblico per l’evento sul ruolo del giornalismo nell’approfondimento della cronaca oltre la notizia, che si è svolto nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera.

L’incontro faceva parte della rassegna ‘Sguardi dentro e fuori di noi’, creata dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano.

Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della fondazione, ha ringraziato il numeroso pubblico presente e, dopo aver ricordato i principi ispiratori della fondazione, ha introdotto l’ospite relatore Marco Vallarino.

Quest’ultimo ha raccontato al pubblico gli aspetti più significativi del suo percorso professionale: nasce come giornalista cartaceo, dopo aver iniziato a suo tempo gli studi in ingegneria (percorso mai concluso dato il crescente amore per la scrittura) con un orientamento verso il digitale ed è autore anche di racconti e videogiochi testuali. Ha sviluppato poi, nel corso degli anni, un forte interesse per la cronaca nera e per il noir anche se l’obiettivo principale di Vallarino non è tanto e semplicemente quello di sconvolgere o spaventare i suoi lettori quanto piuttosto quello di sorprenderli e divertirli con quelle che Luca Crovi, che ha prefato il suo volume “Tigri d’inchiostro”, ha definito “piccole storie di atrocità quotidiana che oscillano fra la cronaca nera e la fantasia”.

Numerose e ricche di spunti sono state le domande del pubblico, alcune delle quali vertevano sul ruolo del giornalismo nell’attuale società globalizzata e in Italia, oltre che sull’elemento della libertà di espressione dei giornalisti (fino a che punto un giornalista è libero di scrivere ciò che davvero pensa e ritiene conforme alla verità dei fatti), sulle differenze tra giornali cartacei e giornali on line, sulla eccessiva presenza di notizie negative e di fatti di sangue sui mezzi di informazione di massa.