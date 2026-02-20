A Sanremo nasce 'Libra – Book Club al femminile': libri, ascolto e comunità tra donne

A Sanremo nasce Libra – Book Club al femminile, un gruppo di lettura pensato per creare uno spazio di incontro, ascolto e condivisione tra donne, attraverso libri scritti da autrici e con protagoniste femminili. Libra prende vita nel gennaio 2026 e registra il tutto esaurito fin dal primo appuntamento, segnale di un forte desiderio di luoghi gentili e autentici in cui ritrovarsi. Anche il secondo incontro, nel mese di febbraio, conferma partecipazione ed entusiasmo di una comunità in crescita.

I primi due appuntamenti si sono svolti presso BarBarbarina in via Corradi, che ha accolto il progetto sin dalla nascita, con il sostegno di Shibui Centro Estetico, realtà che condivide valori di cura, consapevolezza e sostegno reciproco tra donne. Il libro scelto per il debutto è stato La campana di vetro di Sylvia Plath, mentre a febbraio le partecipanti si sono confrontate su Weyward di Emilia Hart, edito in Italia da Fazi Editore. Al centro della discussione, temi come memoria, natura come simbolo di sopravvivenza, eredità femminile e forme di resistenza alle sopraffazioni.

Libra nasce per offrire un luogo accogliente e privo di performance, in cui il libro diventa punto d’incontro. «Non è necessario aver terminato la lettura né intervenire»: ogni partecipante è libera di parlare, ascoltare o restare in silenzio, seguendo i propri tempi. Gli incontri si aprono con una breve introduzione al testo e ai suoi temi, lasciando poi spazio a riflessioni spontanee e momenti di convivialità. Il progetto è ideato e curato dall’associazione Talea nelle figure di Carlotta De Melas, Alessia Cravero, Elena D’Anca e Noemi D’Amore. Il terzo appuntamento si terrà mercoledì 25 marzo, ultimo mercoledì del mese, presso Cake Mamas in via Roma. L’incontro sarà sostenuto dall’Hotel Marinella, nella figura della titolare Luna Ozenda, che ha scelto di affiancare Libra condividendone la visione di comunità e crescita femminile.

Libra si riunisce una volta al mese, ogni ultimo mercoledì. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni, i titoli dei libri e gli aggiornamenti vengono condivisi tramite gruppo WhatsApp e pagina Instagram dedicata.