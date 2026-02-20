“Volare al Festival”, Luca Colombo omaggia Modugno con un dipinto dedicato alla canzone simbolo d’Italia

Anche quest’anno Luca Colombo, pittore di Ospedaletti, porta la sua arte al Festival di Sanremo. Per l’edizione 2026 ha scelto di rendere omaggio al cantante italiano più famoso al mondo, Domenico Modugno, con un dipinto dedicato a “Nel blu dipinto di blu”, il brano che nel 1958 trionfò al Festival e divenne un successo planetario, simbolo della musica italiana nel mondo.

L’opera sarà esposta per tutta la settimana del Festival in un’attività commerciale situata a pochi passi dal Teatro Ariston, nel cuore della città in festa. Al termine della kermesse il dipinto verrà messo in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Gaslininsieme ETS, che sostiene l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, eccellenza italiana ed europea nella cura pediatrica.

Durante la settimana sanremese, il Gaslini sarà presente in città con un corner dedicato al fiore Giannina, al progetto del Nuovo Ospedale e a diverse iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, affiancato dai suoi due Ambassador Mattia Villardita e Vanni Oddera.

"Quest’anno abbiamo scelto un’associazione per noi molto cara – racconta Colombo –. Il Gaslini è stato spesso la nostra seconda casa, prendendosi cura di Miriam con amore e professionalità. In quei momenti il pensiero “vola” altrove, e da qui è nata l’idea di disegnare il simbolo della musica italiana nel mondo. E quale luogo migliore per farlo se non il nostro amato Festival?".