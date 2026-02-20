Il Notiziario della Guardia Costiera nella giuria Sala Stampa del 76° Festival di Sanremo

Il Notiziario della Guardia Costiera entra ufficialmente nella giuria Sala Stampa, TV e Web della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Il periodico della Guardia Costiera, accreditato presso la Sala Stampa della storica kermesse, è stato selezionato per far parte dell’organismo che, nel corso delle serate, esprimerà il proprio voto sui brani in gara.

A rappresentare la testata sarà il Direttore del Notiziario della Guardia Costiera, Capitano di Vascello Roberto D’Arrigo», chiamato a portare il punto di vista dell’Istituzione in uno dei contesti mediatici più seguiti del Paese. «Siamo pronti a portare la “voce del mare” sul palco dell’Ariston, nota dopo nota», è lo spirito con cui la testata affronta questa prestigiosa esperienza, che rafforza il dialogo tra informazione istituzionale e grande pubblico, nella cornice del Teatro Ariston.

Una presenza che testimonia l’impegno del Notiziario nel raccontare l’Italia anche attraverso i suoi eventi simbolo, con competenza, passione e attenzione ai valori del servizio pubblico.