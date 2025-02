Bordighera, ampliamento del porto turistico: il nuovo progetto sbarca in commissione consiliare

Il nuovo progetto sull'ampliamento del porto turistico a Bordighera sbarca in commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente riunitasi questa mattina in Comune.

Un’ipotesi di fattibilità che prevede servizi essenziali. "La commissione è andata bene, si è preso atto del nuovo progetto del porto, rivisto e revisionato" - fa sapere il vicesindaco Marco Laganà - "E' un ridimensionamento da parte dei progettisti con meno volumetrie nella parte costiera".

Il progetto è stato già approvato in Giunta comunale. "Il progetto, che dovrà superare tutti gli iter anche a livello regionale, è una presa di visione e una volontà a proseguire" - dice Laganà - "Una scelta politica nel proseguo del progetto che è stato rifatto sulla base anche di quello che avevano ricevuto in passato da parte del Ministero, che aveva richiesto di ridurre le porzioni a terra. Il progetto è stato rifatto, noi ne abbiamo preso atto, lo abbiamo approvato in Giunta la settimana scorsa e oggi ne abbiamo discusso in commissione con i presenti. Sono venuti i tecnici e lo hanno spiegato".