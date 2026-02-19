Fondo Trasporti 2025: oltre 159 milioni alla Liguria, +16,8 milioni a province e Città metropolitana

Oltre 159 milioni di euro: è l’ammontare delle risorse che Regione Liguria distribuirà nel 2025 per il trasporto pubblico locale attraverso il Fondo Nazionale Trasporti, a favore della Città metropolitana di Genova e delle Province di La Spezia, Savona e Imperia. Nel complesso, rispetto al 2024, i quattro enti avranno oltre 16,8 milioni di euro in più. Spicca la Provincia di Imperia, che raggiunge la cifra record di oltre 14,8 milioni, con un incremento di 1,6 milioni rispetto alla precedente ripartizione.

La Giunta regionale ha approvato i nuovi criteri di distribuzione basati su indicatori oggettivi del sistema TPL ligure, ricavati dall’Osservatorio nazionale TPL, dal database regionale e dall’Istat. Tra i parametri considerati figurano: chilometri di servizio, durata effettiva delle corse, posti complessivi disponibili, numero di bus ecologici a zero emissioni, popolazione residente in relazione alla distanza dal capoluogo, oltre all’esistenza di progetti di integrazione tariffaria e antievazione.

«Rispetto all’anno precedente le quattro province avranno oltre 16,8 milioni di euro in più a disposizione per sostenere le aziende e potenziare il servizio a beneficio dell’utenza e dei lavoratori», spiegano il presidente Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. «Abbiamo lavorato a una ripartizione equa che garantirà risorse economiche senza precedenti storici a tutti e quattro i territori. Abbiamo dato priorità ai chilometri di servizio effettuati: ora ci aspettiamo che i fondi siano ben impegnati per risposte concrete ai cittadini», concludono.

Con questo stanziamento, Regione Liguria rafforza il proprio impegno in un settore strategico come il trasporto pubblico locale, puntando su qualità del servizio e sostenibilità.