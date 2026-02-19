Sanità, Ioculano (PD) attacca sui tagli in Asl1: «Meno fondi per le prestazioni, liste d'attesa a rischio»

«Una scelta grave e incomprensibile che colpirà direttamente i cittadini». Con queste parole il consigliere regionale del Partito Democratico, Enrico Ioculano, commenta i tagli ai fondi per le prestazioni aggiuntive decisi da Asl1 per l'anno 2026.

Attraverso un'interrogazione rivolta al Presidente della Regione Marco Bucci, l'esponente democratico accende un faro sulle delibere approvate a fine dicembre 2025, che certificano una netta riduzione delle risorse destinate a compensare le carenze d'organico e abbattere le liste d'attesa nel Ponente ligure.

Le deliberazioni (867 e 872) approvate da ASL1 a fine dicembre 2025 certificano un taglio netto delle risorse per il 2026. Il budget destinato alle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica e sanitaria scende da oltre 3,3 milioni di euro nel 2025 a circa 2,18 milioni di euro. Ancora più pesante la riduzione per il personale delle professioni sanitarie, con un limite di spesa di circa 224 mila euro, a fronte di una spesa che nel 2025 aveva superato i 726 mila euro.

«Parliamo di risorse indispensabili – sottolinea Ioculano – perché oggi le prestazioni aggiuntive servono a compensare carenze di organico ormai strutturali e a garantire servizi essenziali. Senza questi strumenti, le liste d’attesa sono destinate ad allungarsi ulteriormente e gli screening, a partire da quelli oncologici, rischiano rallentamenti inaccettabili».

Una situazione resa ancora più critica dall’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del riordino del servizio sanitario regionale. «La Regione chiede alle aziende sanitarie di reggere un cambiamento organizzativo importante – aggiunge il consigliere PD – ma allo stesso tempo riduce le risorse necessarie per farlo. È una contraddizione evidente».

Con l’interrogazione, Ioculano chiede alla Giunta regionale di chiarire perché nella programmazione 2026 non siano state confermate le risorse aggiuntive che avevano sostenuto i budget del 2025 e quali azioni intenda intraprendere per evitare che questi tagli si traducano in meno prestazioni, tempi di attesa più lunghi e un indebolimento concreto della sanità pubblica ligure.