Michele Gandolfi replica a Rifondazione: «Slogan e insulti, noi andiamo avanti con fatti, territorio e sicurezza»

"Ho letto l’attacco di Rifondazione Comunista alla mia intervista. Se per 'fare politica' il segretario deve affidarsi a una 'ricerchina' su Wikipedia e poi cucirci sopra l’etichetta 'fascista', capiamo perché quel partito è praticamente sparito dal panorama politico: non avete argomenti, avete solo slogan".

Interviene in questo modo Michele Gandolfi, in risposta a Rifondazione. "Noi (Team e Futuro Nazionale) - prosegue Gandolfi - rispettiamo le idee altrui e non insultiamo né partiti né persone. Guardate invece i commenti social sotto questi articoli: odio e offese a raffica. Questa non è democrazia: è tifo da curva. Vi tiene in vita un’unica parola: 'fascista'. Ormai siete come Hiroo Onoda: la guerra è finita da decenni, ma voi continuate a combatterla… da soli. Noi andiamo avanti con i fatti: territorio, sicurezza, proposte concrete.

Il resto è rumore".