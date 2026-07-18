Assessore Alessandro Piana a Castel Vittorio per sopralluogo al recupero dello storico forno per il "Turtun" e ai lavori per il futuro "Bistrot de Pays" (Foto)

Sopralluogo questa mattina dell'assessore Alessandro Piana a Castel Vittorio per verificare lo stato di avanzamento dell'intervento di recupero di un immobile comunale destinato a ospitare il futuro Bistrot de Pays, un ostello e spazi a servizio della comunità. L'opera è sostenuta da Regione Liguria attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, con un finanziamento di oltre 334 mila euro nell'ambito della Misura 7.4. Nel corso della visita è stato illustrato anche il progetto di recupero dello storico forno del paese, un tempo utilizzato per la cottura del tradizionale turtun, oggi di proprietà comunale e destinato a essere valorizzato attraverso una convenzione con la Pro Loco per attività aperte alla comunità e ai visitatori.



"Questo intervento dimostra come le risorse del Programma di Sviluppo Rurale possano tradursi in opportunità concrete per i nostri borghi - ha detto l'assessore Alessandro Piana - Restituire alla comunità un immobile pubblico destinato all'accoglienza, alla socialità e alla promozione del territorio significa creare nuovi servizi, favorire un turismo sostenibile e offrire occasioni di crescita economica e sociale. Di particolare valore è anche il recupero dello storico forno del turtun, simbolo dell'identità locale, che tornerà a essere un patrimonio condiviso e vissuto dalla comunità. Investire nell'entroterra significa creare le condizioni perché i nostri paesi restino vivi, attrattivi e capaci di offrire prospettive alle giovani generazioni. Regione Liguria continuerà a sostenere con convinzione progetti di rigenerazione come questo. Ringrazio il sindaco Oddera e gli altri sindaci del territorio che sono venuti oggi a festeggiare queste acquisizioni che aggiungeranno valore all'intero comprensorio".



"Ringrazio Regione Liguria e l'assessore Piana per la costante attenzione verso i piccoli comuni dell'entroterra - ha dichiarato il sindaco Gian Stefano Oddera - Questo intervento rappresenta un investimento sul futuro di Castel Vittorio: recuperiamo spazi pubblici, valorizziamo le nostre tradizioni e mettiamo a disposizione della comunità e dei visitatori nuovi servizi che contribuiranno a rafforzare l'attrattività del paese e la qualità della vita dei residenti". Al sopralluogo erano presenti anche i consiglieri regionali Walter Sorriento e Veronica Russo.