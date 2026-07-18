Bordighera, Comune e Confcommercio fanno squadra per il commercio: temporary shop, sicurezza e rilancio del mercato

L'amministrazione comunale di Bordighera e Confcommercio rafforzano la propria collaborazione con l'obiettivo di sostenere il tessuto commerciale cittadino e rendere ancora più attrattiva la città. È quanto emerso dall'incontro che si è svolto mercoledì 15 luglio, al quale hanno preso parte il sindaco Marzia Baldassarre, l'assessore al Commercio Alessandro Albanese, il consigliere comunale Federico Bertaina, il direttore provinciale di Confcommercio Alessandra Fassone e la delegata zonale Chiara Dogana. Dal confronto è emersa una piena condivisione degli obiettivi e delle iniziative da sviluppare nei prossimi mesi, con un lavoro congiunto che punta a sostenere le imprese del territorio attraverso progetti concreti e mirati.

Tra le iniziative principali figura il progetto dei temporary shop, che sarà realizzato in sinergia con Confcommercio e rivolto alle attività già avviate. L'obiettivo è favorire l'apertura a Bordighera di punti vendita temporanei da parte di imprese già operative tra Imperia e Ventimiglia, trasformando la città in un vero e proprio hub commerciale. L'associazione di categoria promuoverà l'iniziativa tra i propri associati della provincia, mentre il Comune organizzerà incontri dedicati per illustrare le opportunità offerte dal progetto e trasmetterà la delibera alle attività potenzialmente interessate. Un'iniziativa pensata per ampliare l'offerta commerciale e creare nuove occasioni di sviluppo per il comparto.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sicurezza, particolarmente sentito dagli operatori economici. L'amministrazione comunale ha infatti annunciato un'intensificazione dei controlli notturni, con pattugliamenti nelle aree dove alcune attività commerciali sono state recentemente colpite da episodi di vandalismo e furti. L'obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio e offrire maggiori garanzie agli esercenti, intervenendo in modo mirato nelle zone più esposte. Un'azione che si inserisce nel percorso condiviso con Confcommercio per migliorare le condizioni in cui operano le imprese cittadine.

Tra i punti affrontati durante l'incontro anche la valorizzazione del mercato ambulante, considerato una risorsa importante per l'economia locale. Comune e Confcommercio hanno concordato un sopralluogo per valutare una riorganizzazione degli spazi, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta, innalzare il livello merceologico e promuovere il mercato anche nei confronti della clientela proveniente dalla vicina Francia. Il progetto interesserà circa 150 operatori ambulanti, che potranno beneficiare anche di una migliore suddivisione per categorie merceologiche, rendendo il mercato più ordinato e attrattivo.

L'incontro si è concluso con la condivisione dell'organizzazione dell'evento dedicato ai "Maestri del Commercio", iniziativa che renderà omaggio alle attività storiche del territorio. Saranno premiati sia gli esercizi ancora attivi sia quelli che hanno cessato l'attività dopo aver rappresentato per decenni un punto di riferimento per la città. Il riconoscimento sarà riservato alle imprese con 20, 40 o 50 anni di attività, valorizzandone il contributo alla crescita economica e sociale di Bordighera e il ruolo svolto nel mantenere vivo il tessuto commerciale cittadino.