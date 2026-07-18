Forza Italia prosegue la campagna informativa e di tesseramento 2026 in provincia di Imperia

Grande partecipazione ai punti informativi allestiti da Forza Italia a Imperia e Ventimiglia, dove numerosi cittadini hanno incontrato dirigenti e volontari del movimento per conoscere le iniziative del partito e aderire alla campagna di tesseramento 2026.

Ai gazebo erano presenti numerosi sostenitori, amministratori locali, rappresentanti Provinciali e Regionali del Partito che hanno condiviso con entusiasmo questo momento di confronto con il territorio. L'iniziativa rientra nelle Giornate del Tesseramento di Forza Italia, promosse a livello nazionale con gazebo e punti informativi nelle principali città italiane.