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Politica | 18 luglio 2026, 13:26

Forza Italia prosegue la campagna informativa e di tesseramento 2026 in provincia di Imperia

Nutrito numero di persone agli stand di Imperia e Ventimiglia

Grande partecipazione ai punti informativi allestiti da Forza Italia a Imperia e Ventimiglia, dove numerosi cittadini hanno incontrato dirigenti e volontari del movimento per conoscere le iniziative del partito e aderire alla campagna di tesseramento 2026.

Ai gazebo erano presenti numerosi sostenitori, amministratori locali, rappresentanti Provinciali e Regionali del Partito che hanno condiviso con entusiasmo questo momento di confronto con il territorio. L'iniziativa rientra nelle Giornate del Tesseramento di Forza Italia, promosse a livello nazionale con gazebo e punti informativi nelle principali città italiane.

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