Bordighera e Mentone rafforzano l'asse transfrontaliero: al via il progetto 'Bordighera senza Frontiere' per sviluppo e turismo

L'incontro istituzionale “Riviera senza frontiere”, svoltosi a Villa Maria Serena a Mentone e promosso dalla Camera di Commercio Italiana Nice Sophia Antipolis Côte d’Azur tra il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre e il sindaco di Mentone Alexandra Masson, rappresenta il primo passo concreto dell'iniziativa nata con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le due città e, più in generale, tra il Ponente ligure e la Costa Azzurra. Al confronto ha preso parte anche la consigliera comunale Elisa Vagnetti, a conferma della volontà condivisa di costruire un percorso istituzionale destinato a tradursi in risultati concreti per il territorio. Al centro dell'iniziativa la creazione di una rete di relazioni in grado di favorire nuove opportunità di sviluppo economico e valorizzare una Riviera sempre più integrata e competitiva.

"Il nostro obiettivo è mettere le basi per un lavoro di rete tra amministrazioni, istituzioni e operatori del territorio, consapevoli che il dialogo rappresenta oggi il primo motore dello sviluppo economico – ha dichiarato il sindaco Marzia Baldassarre –. In un contesto internazionale caratterizzato da profondi cambiamenti, nessuna realtà può pensare di crescere da sola. Confronto, collaborazione e scambio di esperienze diventano strumenti fondamentali per affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità offerte da un territorio naturalmente internazionale". Durante l'incontro è emersa la volontà comune di sviluppare progettualità condivise nei settori del turismo, della cultura, della promozione territoriale e della mobilità, con l'obiettivo di rendere Bordighera e Mentone sempre più attrattive e capaci di competere insieme.

Tra i temi affrontati anche il rapporto con l'Aeroporto di Nizza Costa Azzurra, considerato un'infrastruttura strategica per l'intero comprensorio transfrontaliero. Particolare rilievo assumono infatti le relazioni istituzionali avviate con il direttore dello scalo, Jean-François Guitard, ritenute un'opportunità per incrementare l'accessibilità della Riviera e rafforzarne la presenza sui mercati internazionali. "Rafforzare il dialogo con uno dei principali hub internazionali del Mediterraneo significa creare nuove opportunità di promozione e accessibilità per Bordighera e per tutto il territorio – ha sottolineato la consigliera Elisa Vagnetti –. L'obiettivo è intercettare nuovi flussi turistici, favorire una maggiore visibilità sui mercati internazionali e consolidare il ruolo della Riviera come destinazione di riferimento".

Per l'amministrazione comunale, il confronto con Mentone rappresenta l'inizio di un percorso destinato a consolidarsi attraverso relazioni stabili e una collaborazione sempre più strutturata tra le due sponde del confine. "L'auspicio è quello di accrescere il valore complessivo del territorio, trasformando la vicinanza geografica in un autentico vantaggio competitivo – ha concluso il sindaco Baldassarre –. Vogliamo fare della Riviera un modello di cooperazione internazionale capace di generare sviluppo, crescita e nuove opportunità per cittadini, imprese e operatori turistici".