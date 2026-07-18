Bordighera, interpellanza sui casi di impetigine al centro estivo Ranabo presso la palestra Conrieri

È stata presentata un’interpellanza al Sindaco e all’Assessore competente per fare piena luce sui casi di impetigine che, secondo le segnalazioni ricevute, avrebbero interessato alcuni bambini frequentanti il centro estivo Ranabo, ospitato presso la palestra Conrieri.

L’impetigine è un’infezione batterica altamente contagiosa, che si trasmette facilmente attraverso il contatto diretto con le lesioni o con superfici e oggetti contaminati. Per questo motivo è fondamentale che, in presenza di casi accertati o sospetti, vengano adottate tempestivamente tutte le misure previste dalle autorità sanitarie per contenere il rischio di diffusione del contagio.

Con l’interpellanza si chiede all’Amministrazione comunale di chiarire se fosse a conoscenza della situazione e quali interventi siano stati messi in campo a tutela della salute dei bambini, degli operatori e delle loro famiglie.

In particolare, si richiede di conoscere:

* quali interventi di igienizzazione degli ambienti e dei materiali siano stati effettuati e se tali operazioni siano state eseguite anche prima dell’avvio del centro estivo;

* se siano state applicate tutte le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti per limitare la diffusione dell’infezione;

* quali criteri siano stati adottati per la riammissione dei bambini interessati;

* quali modalità di informazione e comunicazione siano state rivolte alle famiglie.

L’interpellanza chiede inoltre di sapere quali ulteriori misure siano state adottate per prevenire nuovi contagi e quali azioni l’Amministrazione intenda mettere in campo in futuro affinché episodi analoghi non si ripetano.

Considerata la natura dell’infezione e il potenziale rischio di diffusione all’interno di un contesto frequentato da numerosi bambini, è stato richiesto un riscontro immediato da parte dell’Amministrazione, nell’interesse della salute pubblica e della massima trasparenza nei confronti delle famiglie coinvolte.