Sanremo: solo otto consigli comunali in un anno: attacco di Ventimiglia e Consiglio "Nel primo Biancheri furono 22"

Otto consigli comunali in un anno. A sottolineare il dato sono stati i consiglieri Daniele Ventimiglia (Lega) e Antonino Consiglio (FdI), intervenuti nell’ultima seduta dell’assise cittadina. Ventimiglia e Consiglio hanno messo a confronto i numeri delle ultime amministrazioni: nel primo anno dell'amministrazione guidata da Alberto Biancheri furono convocati 22 consigli comunali, scesi a 15 durante il secondo mandato. Con l’attuale amministrazione guidata da Alessandro Mager, invece, gli incontri sono stati finora solo 8.

“Questo consiglio comunale — ha dichiarato Ventimiglia — è stato richiesto dalla minoranza ed è appena l’ottavo da quando l’amministrazione si è insediata. Esattamente la metà rispetto al periodo precedente. Un dato che, a mio avviso, segnala una certa inerzia, una mancanza di dialogo politico e di proposte, mentre si continua a trascinare quanto avviato negli anni scorsi dall’amministrazione Biancheri”.

"C'è da vergognarsi a convocare solo 8 consigli comunali rispetto ai 22 del 'Biancheri Uno' - ha detto Consiglio - perchè siete abituati a fare delibere di Giunta e non ci fate partecipi in assise per discutere le pratiche".

L'accusa rivolta dai consiglieri Ventimiglia e Consiglio è quindi quella di una mancanza di vere idee da parte dell'amministrazione attuale, che continuerebbe invece ad adagiarsi su quanto già avviato, senza proporre novità. Una tesi che in parte trova conferma nelle parole di Marco Damiano il quale, sempre durante l'ultima assise, ha affermato che tra i cittadini si sta diffondendo la formula di 'Biancheri tris' per riferirsi alla giunta attuale, "perché nulla è cambiato rispetto a prima e non si è visto nessun cambiamento".

Un tema che farà sicuramente discutere nei prossimi mesi e che potrebbe essere riaffrontato anche abbastanza presto, dato che per la fine del mese di luglio è previsto un nuovo consiglio comunale, che questa volta tratterà gli equilibri di bilancio.