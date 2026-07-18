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Politica | 18 luglio 2026, 11:22

Sanremo, siglato il protocollo tra Comune e INDICAM: al Mercato Annonario una giornata contro la contraffazione (Foto e video)

La contraffazione, sottolineano nel corso dell'incontro, oltre al valore economico, ha anche un peso sul mondo dell'occupazione, togliendo circa 100 Mila posti di lavoro stimati

Un impegno concreto per la tutela del commercio legale, dei consumatori e della proprietà intellettuale. È stato ufficialmente sottoscritto il protocollo di collaborazione tra il Comune di Sanremo e INDICAM, l’Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale, finalizzato a promuovere iniziative di contrasto alla contraffazione e alla diffusione della cultura della legalità economica.

A seguito della firma dell’accordo, il plateatico del Mercato Annonario ha ospitato un’iniziativa di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza con momenti informativi dedicati ai rischi derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti e alle ricadute economiche e sociali del fenomeno.

All’iniziativa hanno preso parte, oltre al Comune di Sanremo e a INDICAM, numerosi soggetti istituzionali e associativi: la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri, la Camera di Commercio, Confartigianato, Confcommercio, nonché l'associazione internazionale UNIFAB.

Il protocollo sottoscritto prevede attività di informazione e formazione, campagne di sensibilizzazione, scambio di dati e buone pratiche, oltre alla promozione di iniziative congiunte per rafforzare la cultura della proprietà intellettuale e del consumo consapevole. Particolare attenzione sarà rivolta alla diffusione di strumenti utili per riconoscere i prodotti contraffatti e comprendere i danni che tali fenomeni arrecano all’economia locale e nazionale.

Secondo i dati richiamati nel documento, il mercato della contraffazione rappresenta un fenomeno di grande impatto economico, con effetti negativi sul sistema produttivo, sulla concorrenza e sull’occupazione. Da qui la volontà di creare una rete stabile di collaborazione tra enti pubblici, forze dell’ordine, associazioni di categoria e organismi specializzati.

"La lotta alla contraffazione – è stato sottolineato nel corso dell’incontro – non riguarda soltanto la tutela dei marchi e delle imprese, ma rappresenta anche una forma di difesa dei consumatori e del tessuto economico del territorio".

Con questa iniziativa, Sanremo si candida a diventare un punto di riferimento nella promozione della legalità economica e nella diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della proprietà intellettuale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e operatori del settore per contrastare un fenomeno che continua a produrre effetti significativi sull’economia e sulla società.

Elia Folco

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