Sanremo, siglato il protocollo tra Comune e INDICAM: al Mercato Annonario una giornata contro la contraffazione (Foto e video)

Un impegno concreto per la tutela del commercio legale, dei consumatori e della proprietà intellettuale. È stato ufficialmente sottoscritto il protocollo di collaborazione tra il Comune di Sanremo e INDICAM, l’Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale, finalizzato a promuovere iniziative di contrasto alla contraffazione e alla diffusione della cultura della legalità economica.

A seguito della firma dell’accordo, il plateatico del Mercato Annonario ha ospitato un’iniziativa di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza con momenti informativi dedicati ai rischi derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti e alle ricadute economiche e sociali del fenomeno.

All’iniziativa hanno preso parte, oltre al Comune di Sanremo e a INDICAM, numerosi soggetti istituzionali e associativi: la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri, la Camera di Commercio, Confartigianato, Confcommercio, nonché l'associazione internazionale UNIFAB.

Il protocollo sottoscritto prevede attività di informazione e formazione, campagne di sensibilizzazione, scambio di dati e buone pratiche, oltre alla promozione di iniziative congiunte per rafforzare la cultura della proprietà intellettuale e del consumo consapevole. Particolare attenzione sarà rivolta alla diffusione di strumenti utili per riconoscere i prodotti contraffatti e comprendere i danni che tali fenomeni arrecano all’economia locale e nazionale.

Secondo i dati richiamati nel documento, il mercato della contraffazione rappresenta un fenomeno di grande impatto economico, con effetti negativi sul sistema produttivo, sulla concorrenza e sull’occupazione. Da qui la volontà di creare una rete stabile di collaborazione tra enti pubblici, forze dell’ordine, associazioni di categoria e organismi specializzati.

"La lotta alla contraffazione – è stato sottolineato nel corso dell’incontro – non riguarda soltanto la tutela dei marchi e delle imprese, ma rappresenta anche una forma di difesa dei consumatori e del tessuto economico del territorio".

Con questa iniziativa, Sanremo si candida a diventare un punto di riferimento nella promozione della legalità economica e nella diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della proprietà intellettuale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e operatori del settore per contrastare un fenomeno che continua a produrre effetti significativi sull’economia e sulla società.