Sanremo e Capri sempre più vicine: firmato l’atto propedeutico al gemellaggio culturale e turistico

Le due capitali della musica e del turismo da oggi sono unite da un legame ufficiale: e' stato siglato questa mattina, nella sala consiliare del municipio di Capri, l'atto propedeutico al protocollo d'intesa che sancisce formalmente il gemellaggio culturale e turistico tra le città di Sanremo e di Capri.
Erano presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il primo cittadino caprese Paolo Falco, con gli assessori al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni e ai grandi eventi di Capri, Salvatore Ciuccio.
Il patto getta le basi per una sinergia strategica a lungo termine, finalizzata a promuovere flussi turistici reciproci, scambi artistici ed iniziative condivise, volte a valorizzare le rispettive bellezze, eccellenze e tradizioni e segue la delibera di indirizzo adottata dalla giunta comunale sanremese nelle scorse settimane.
Questo patto rientra nel percorso di avvicinamento istituzionale avviato lo scorso anno, quando una prima delegazione di Palazzo Bellevue ha preso parte al debutto delle manifestazioni a Capri.
Il rapporto si è progressivamente consolidato nei mesi scorsi, in particolare in occasione del Festival della Canzone Italiana, durante il quale gli amministratori di Capri hanno fatto visita a Sanremo ponendo le basi operative per l'accordo odierno.
L'evento di questa mattina è avvenuto nell'ambito della missione istituzionale della delegazione sanremese a Capri, invitata per la seconda edizione del celebre “Capri Music Award”, kermesse che esalta la vocazione artistica dei due territori.
La visita di questo fine settimana è stata scandita da un momento di commozione. Gli amministratori, infatti, hanno condiviso il ricordo di Peppino di Capri, indimenticabile icona e leggenda della musica leggera italiana, che da sempre incarna il ponte artistico ideale tra Sanremo e l'isola. L'omaggio fa seguito alla lettera di cordoglio che il sindaco Mager e l’assessore Sindoni hanno inviato nei giorni scorsi al sindaco Falco.