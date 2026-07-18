Sanremo e Capri sempre più vicine: firmato l’atto propedeutico al gemellaggio culturale e turistico

Le due capitali della musica e del turismo da oggi sono unite da un legame ufficiale: e' stato siglato questa mattina, nella sala consiliare del municipio di Capri, l'atto propedeutico al protocollo d'intesa che sancisce formalmente il gemellaggio culturale e turistico tra le città di Sanremo e di Capri.

Erano presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il primo cittadino caprese Paolo Falco, con gli assessori al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni e ai grandi eventi di Capri, Salvatore Ciuccio.

Il patto getta le basi per una sinergia strategica a lungo termine, finalizzata a promuovere flussi turistici reciproci, scambi artistici ed iniziative condivise, volte a valorizzare le rispettive bellezze, eccellenze e tradizioni e segue la delibera di indirizzo adottata dalla giunta comunale sanremese nelle scorse settimane.

​Questo patto rientra nel percorso di avvicinamento istituzionale avviato lo scorso anno, quando una prima delegazione di Palazzo Bellevue ha preso parte al debutto delle manifestazioni a Capri.

Il rapporto si è progressivamente consolidato nei mesi scorsi, in particolare in occasione del Festival della Canzone Italiana, durante il quale gli amministratori di Capri hanno fatto visita a Sanremo ponendo le basi operative per l'accordo odierno.

​L'evento di questa mattina è avvenuto nell'ambito della missione istituzionale della delegazione sanremese a Capri, invitata per la seconda edizione del celebre “Capri Music Award”, kermesse che esalta la vocazione artistica dei due territori.

​La visita di questo fine settimana è stata scandita da un momento di commozione. Gli amministratori, infatti, hanno condiviso il ricordo di Peppino di Capri, indimenticabile icona e leggenda della musica leggera italiana, che da sempre incarna il ponte artistico ideale tra Sanremo e l'isola. L'omaggio fa seguito alla lettera di cordoglio che il sindaco Mager e l’assessore Sindoni hanno inviato nei giorni scorsi al sindaco Falco.