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Politica | 18 luglio 2026, 14:50

Confcommercio sostiene il nuovo protocollo anti-contraffazione siglato a Sanremo con Indicam

L’intesa firmata dal sindaco Mager, dalla Polizia locale e dall’associazione nazionale per la tutela della proprietà intellettuale rafforza il percorso di legalità promosso da Confcommercio sul territorio provinciale

Andrea Di Baldassare

Andrea Di Baldassare

La Confcommercio plaude al protocollo di intesa siglato fra il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’Indicam, l’Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale, che coinvolge anche la Polizia locale ed è incentrata alla lotta contro i marchi contraffatti. L’iniziativa si inserisce infatti perfettamente nel percorso da tempo tracciato dalla Confcommercio non soltanto a Sanremo, ma a livello provinciale.

Spiega Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo e vicepresidente vicario provinciale: “Quando si parla di lotta alla contraffazione e di azioni a sostegno della legalità, la Confcommercio c’è. La legalità e l’educazione alla legalità sono da sempre fra i nostri obbiettivi principali, perseguiti in modo concreto attraverso accordi siglati con le istituzioni a livello locale e anche nazionale. In questo senso non possiamo che esprimere soddisfazione per la sigla di questo accordo contro la contraffazione, piaga che colpisce direttamente il mondo del commercio legale e contro la quale siamo da sempre impegnati.

La Giornata della Legalità che abbiamo di recente celebrato e gli accordi che abbiamo siglato nel territorio con la Prefettura e con le Amministrazioni locali, così come l’accordo siglato da Indicam, riteniamo siano basi importanti per un lavoro congiunto che vada a incidere concretamente nel rispetto delle leggi e di conseguenza anche nel rispetto del commercio regolare, spesso messo a dura prova da una concorrenza illecita ancor prima che sleale”.

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