Confcommercio sostiene il nuovo protocollo anti-contraffazione siglato a Sanremo con Indicam

La Confcommercio plaude al protocollo di intesa siglato fra il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’Indicam, l’Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale, che coinvolge anche la Polizia locale ed è incentrata alla lotta contro i marchi contraffatti. L’iniziativa si inserisce infatti perfettamente nel percorso da tempo tracciato dalla Confcommercio non soltanto a Sanremo, ma a livello provinciale.

Spiega Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo e vicepresidente vicario provinciale: “Quando si parla di lotta alla contraffazione e di azioni a sostegno della legalità, la Confcommercio c’è. La legalità e l’educazione alla legalità sono da sempre fra i nostri obbiettivi principali, perseguiti in modo concreto attraverso accordi siglati con le istituzioni a livello locale e anche nazionale. In questo senso non possiamo che esprimere soddisfazione per la sigla di questo accordo contro la contraffazione, piaga che colpisce direttamente il mondo del commercio legale e contro la quale siamo da sempre impegnati.

La Giornata della Legalità che abbiamo di recente celebrato e gli accordi che abbiamo siglato nel territorio con la Prefettura e con le Amministrazioni locali, così come l’accordo siglato da Indicam, riteniamo siano basi importanti per un lavoro congiunto che vada a incidere concretamente nel rispetto delle leggi e di conseguenza anche nel rispetto del commercio regolare, spesso messo a dura prova da una concorrenza illecita ancor prima che sleale”.