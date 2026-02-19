Garante regionale degli anziani, Vaccarezza: "Al via in commissione l’iter della proposta di Forza Italia"

"È stata presentata oggi in Prima Commissione del Consiglio Regionale la Proposta di Legge di Forza Italia n. 68/2025 “Istituzione e disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani”. La proposta è a prima firma Carlo Bagnasco ed è stata sottoscritta da me e dalla collega Chiara Cerri".

Cosi commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che aggiunge: "Il provvedimento, che ora proseguirà il proprio iter in Commissione fino alla discussione in Aula, istituisce in Liguria la figura del Garante regionale degli anziani, con funzioni di tutela, vigilanza e promozione dei diritti delle persone della terza età, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai servizi sociosanitari, la prevenzione di abusi e discriminazioni e la piena inclusione nella vita sociale".

"Si tratta di un atto di grande civiltà istituzionale. In una regione come la Liguria, che ha la percentuale più alta di popolazione anziana in Italia e in Europa, è doveroso dotarsi di uno strumento concreto che garantisca ascolto, tutela e rappresentanza. Con questo primo passaggio in Commissione compiamo un passo importante verso un obiettivo che consideriamo prioritario - prosegue - Questa proposta di legge rafforza l’attenzione verso una fascia di cittadini che rappresenta una ricchezza per il nostro territorio. Il Garante sarà un punto di riferimento per segnalazioni, criticità e proposte, contribuendo a migliorare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie".

"È un segnale politico chiaro: la tutela dei diritti non può fermarsi sulla carta. Vogliamo un’istituzione che vigili, proponga soluzioni e collabori con enti e strutture affinché nessuno venga lasciato indietro".

"Un sentito ringraziamento a Claudio Muzio, già Consigliere regionale nella scorsa legislatura, che per primo aveva presentato questa proposta nel 2021, avviando un percorso oggi ripreso e rafforzato, e al movimento Seniores di Forza Italia, ed in particolare al Segretario regionale professor Claudio Eva, tra i promotori dell’iniziativa, per il contributo costante e l’impegno sul tema".

"L’obiettivo è arrivare quanto prima all’approvazione definitiva in Aula di una legge attesa e di grande importanza per la Liguria. Le persone della terza età rappresentano una componente fondamentale della società, dell’economia e della cultura della nostra regione e l’istituzione del Garante si pone come un necessario passo in avanti nella effettiva tutela di una fascia di cittadini così importante e demograficamente numerosa sul nostro territorio, ed al contempo offre una concreta attuazione del dettato costituzionale e comunitario", conclude Vaccarezza.