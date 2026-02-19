Diritti degli anziani: la Liguria verso l’istituzione del Garante regionale

Un passo avanti decisivo per la tutela della terza età in Liguria. È approdata oggi in Commissione la Proposta di Legge n. 68/2025 per l’istituzione dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani. Il provvedimento, che vede come primo firmatario Carlo Bagnasco insieme ai consiglieri Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza, punta a creare una figura istituzionale con funzioni di vigilanza, ascolto e promozione sociale.

In una regione come la Liguria, che vanta uno dei tassi di invecchiamento più alti d'Italia, il Garante diventerà il punto di riferimento per l'accesso ai servizi sociosanitari, la prevenzione degli abusi e la piena inclusione dei cittadini senior.

«Si tratta di un atto di grande civiltà istituzionale», dichiara Carlo Bagnasco. «È doveroso dotarsi di uno strumento concreto che garantisca rappresentanza a una fascia di popolazione così rilevante».

Dello stesso avviso Chiara Cerri, che sottolinea come il Garante sarà un supporto fondamentale per le famiglie e per la raccolta di segnalazioni su criticità territoriali. Angelo Vaccarezza rimarca il segnale politico: «Vogliamo un’istituzione che vigili e proponga soluzioni affinché nessuno venga lasciato indietro».

La proposta odierna raccoglie l'eredità del lavoro svolto nel 2021 da Claudio Muzio (già Consigliere regionale) e dal professor Claudio Eva (Segretario regionale di Forza Italia Seniores Liguria), che per primi avevano tracciato la strada per questa riforma oggi ripresa e rafforzata.

Conclusa la fase in Commissione, il testo approderà in Aula per la discussione e l'approvazione definitiva. L'obiettivo della maggioranza è rendere operativa la nuova figura nel minor tempo possibile, dotando la Regione Liguria di uno strumento strategico per il welfare del futuro.