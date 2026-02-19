Laura Amoretti nominata nuova Consigliera di Parità della Provincia di Imperia

Con un decreto firmato da Claudio Scajola è stata designata la nuova Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Imperia: è la dott.ssa Laura Amoretti, attuale Consigliera di Parità della Regione Liguria. Laura Amoretti, responsabile del Centro per l’Impiego di Imperia, rimarrà in carica quattro anni e rivestirà un ruolo istituzionale di promozione, vigilanza e controllo sui temi delle pari opportunità e dell’antidiscriminazione nel mercato del lavoro.

Il Presidente Claudio Scajola dice: "Credo di aver individuato in Laura Amoretti una persona con un’esperienza lavorativa, una formazione e una professionalità adeguate per poter svolgere l’incarico nel modo migliore".