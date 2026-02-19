 / Politica

Laura Amoretti nominata nuova Consigliera di Parità della Provincia di Imperia

Designata con decreto del presidente Claudio Scajola, la responsabile del Centro per l’Impiego di Imperia resterà in carica quattro anni e si occuperà di pari opportunità e antidiscriminazione nel mercato del lavoro

Laura Amoretti

Con un decreto firmato da Claudio Scajola è stata designata la nuova Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Imperia: è la dott.ssa Laura Amoretti, attuale Consigliera di Parità della Regione Liguria. Laura Amoretti, responsabile del Centro per l’Impiego di Imperia, rimarrà in carica quattro anni e rivestirà un ruolo istituzionale di promozione, vigilanza e controllo sui temi delle pari opportunità e dell’antidiscriminazione nel mercato del lavoro.

Il Presidente Claudio Scajola dice: "Credo di aver individuato in Laura Amoretti una persona con un’esperienza lavorativa, una formazione e una professionalità adeguate per poter svolgere l’incarico nel modo migliore".

