Referendum del 22 e 23 marzo: Sanremo definisce le aree per gazebo e propaganda

In occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo, la Giunta Comunale ha deliberato di individuare, per il rilascio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico per attività di propaganda politica ed elettorale mediante gazebo e banchetti, le seguenti aree per il periodo 20 febbraio – 21 marzo 2026:

piazza Salvo d’Acquisto n. 1 postazione adiacente bar Sud Est

Foce n. 1 postazione ingresso Coop

San Martino (non concedibile nei giorni di mercato) n.2 postazioni lato banca adiacente civico 227

piazza San Siro n. 1 postazione lato ovest della chiesa

c.so N. Sauro n. 1 postazione lato entrata Conad

c.so Imperatrice n. 2 postazioni adiacente statua Primavera, adiacente sottopasso

piazza Colombo n. 2 postazioni adiacente 2 fontane, antistante gelateria Lollipop

via Escoffier n. 1 postazione adiacente civ. 3

Poggio, piazza Santa Margherita n. 1 postazione adiacente circoscrizione

Coldirodi n. 1 postazione via Umberto 1

Bussana n. 1 postazione piazza Don Lombardi monte

Verezzo n. 2 postazioni San Donato/Sant’Antonio.