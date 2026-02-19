 / Politica

Politica | 19 febbraio 2026, 16:57

Referendum del 22 e 23 marzo: Sanremo definisce le aree per gazebo e propaganda

La Giunta ha individuato le postazioni per banchetti e attività politica dal 20 febbraio al 21 marzo. Ecco la mappa completa, dal centro alle frazioni.

In occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo, la Giunta Comunale ha deliberato di individuare, per il rilascio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico per attività di propaganda politica ed elettorale mediante gazebo e banchetti, le seguenti aree per il periodo 20 febbraio – 21 marzo 2026:

  • piazza Salvo d’Acquisto n. 1 postazione adiacente bar Sud Est
  • Foce n. 1 postazione ingresso Coop
  • San Martino (non concedibile nei giorni di mercato) n.2 postazioni lato banca adiacente civico 227
  • piazza San Siro n. 1 postazione lato ovest della chiesa
  • c.so N. Sauro n. 1 postazione lato entrata Conad
  • c.so Imperatrice n. 2 postazioni adiacente statua Primavera, adiacente sottopasso
  • piazza Colombo  n. 2 postazioni adiacente 2 fontane, antistante gelateria Lollipop
  • via Escoffier  n. 1 postazione adiacente civ. 3
  • Poggio, piazza Santa Margherita n. 1 postazione adiacente circoscrizione
  • Coldirodi    n. 1 postazione via Umberto 1
  • Bussana  n. 1 postazione  piazza Don Lombardi monte
  • Verezzo  n. 2 postazioni San Donato/Sant’Antonio.

