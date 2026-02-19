Referendum del 22 e 23 marzo: Sanremo definisce le aree per gazebo e propaganda

In occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo, la Giunta Comunale ha deliberato di individuare, per il rilascio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico per attività di propaganda politica ed elettorale mediante gazebo e banchetti, le seguenti aree per il periodo 20 febbraio – 21 marzo 2026:
- piazza Salvo d’Acquisto n. 1 postazione adiacente bar Sud Est
- Foce n. 1 postazione ingresso Coop
- San Martino (non concedibile nei giorni di mercato) n.2 postazioni lato banca adiacente civico 227
- piazza San Siro n. 1 postazione lato ovest della chiesa
- c.so N. Sauro n. 1 postazione lato entrata Conad
- c.so Imperatrice n. 2 postazioni adiacente statua Primavera, adiacente sottopasso
- piazza Colombo n. 2 postazioni adiacente 2 fontane, antistante gelateria Lollipop
- via Escoffier n. 1 postazione adiacente civ. 3
- Poggio, piazza Santa Margherita n. 1 postazione adiacente circoscrizione
- Coldirodi n. 1 postazione via Umberto 1
- Bussana n. 1 postazione piazza Don Lombardi monte
- Verezzo n. 2 postazioni San Donato/Sant’Antonio.