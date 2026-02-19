Fontana alla rotonda di Vallecrosia, Perri: "Non un semplice 'abbellimento' ma un intervento strutturale e definitivo"

"Il bello chiama il bello e anche la memoria, ogni tanto, andrebbe chiamata. Leggiamo con sincero stupore, e un filo di divertita tenerezza, le critiche della minoranza sulla modifica della rotonda davanti al Conad e sulla spesa di circa 75.000 euro. Spesa che, è bene ribadirlo con chiarezza, n on riguarda soltanto la rotonda o la fontana ma comprende tutti i sottoservizi completamente inesistenti, il loro rifacimento integrale e il ripristino dell’asfalto. Non un semplice 'abbellimento', quindi, ma un intervento strutturale e definitivo" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri replicando alle dichiarazioni rilasciate dalla minoranza riguardo alla realizzazione di una fontana nella rotonda situata nei pressi delle scuole.

"Settantacinquemila euro. Una cifra che, detta così, fa impressione. Peccato che a parlare siano gli stessi che, con sorprendente disinvoltura, hanno lasciato in eredità cifre ben più 'creative'. Forse la memoria è selettiva o forse è semplicemente corta" - sottolinea Perri - "Quindi ci scuserete se facciamo un piccolo ripasso delle puntate precedenti: la rotonda sul lungomare realizzata e fatta sparire di notte nel giro di tre giorni. Un’apparizione mariana dell’urbanistica. Un’opera lampo. 800.000 euro di mutui per due giardinetti: uno di circa 300 metri sul mare quasi nascosto per 350.000 e uno già esistente, quello a fianco la pista di pattinaggio, rifatto per la modica cifra di 450.000 euro. Mutui, cioè debiti sulle spalle dei cittadini. 35.000 euro destinati alla cooperativa Caribú che gestiva i migranti in città, poi finita al centro di un’inchiesta. Ricordiamo le somme percepite da tre assessori e successivamente restituite, perché risultate non dovute. Procedure di affidamento di cantieri che hanno sollevato più di una perplessità per la presenza di legami di parentela stretta con esponenti dell’allora amministrazione. 2,5 milioni di euro di multe del sistema T-Red, euro sottratti ai contribuenti per il superamento della linea di arresto al semaforo. Due milioni e mezzo e oltre 5.000 punti patente sottratti ai cittadini. Ma anche i 70.000 euro spesi per ritinteggiare delle ringhiere che sono state sostituite poco dopo perché non ritenute 'presentabili' per l’estate. Prima si spendono soldi per rifarle, poi si spendono altri soldi per cambiarle. Un curioso concetto di programmazione. E oggi si grida allo scandalo per 75.000 euro destinati non solo alla rotonda e alla fontana, ma anche alla realizzazione ex novo di sottoservizi che prima non esistevano affatto, con un intervento completo e strutturale?".