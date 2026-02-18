Vallecrosia, la rotonda dalle scuole avrà una fontana: al via i lavori di riqualificazione

Verrà posizionata una fontana alla rotonda situata vicino alle scuole di Vallecrosia. Da domani partiranno, infatti, i lavori di riqualificazione della rotatoria.

Un nuovo simbolo di qualità e bellezza per la città. "A partire da domani prenderanno il via i lavori di riqualificazione della rotonda situata in prossimità delle scuole di Vallecrosia, un intervento significativo che punta a valorizzare uno degli snodi urbani più frequentati della città" - annuncia il sindaco Fabio Perri - "Per la prima volta, la riqualificazione prevede l’inserimento di una fontana, elemento che nelle città rappresenta da sempre un simbolo di qualità, bellezza e identità urbana".

"Un segno architettonico e culturale capace di qualificare lo spazio pubblico e di rafforzare l’immagine della città, rendendola più accogliente e riconoscibile" - fa sapere il primo cittadino - "L’intervento prevede anche la rimozione dell’attuale manufatto in ferro che richiama la storica azienda Vaseria Tonet. Tale elemento non verrà né eliminato né dimenticato: al contrario, sarà valorizzato e ricollocato all’interno del giardino della biblioteca comunale, un luogo di cultura, incontro e confronto. Una scelta che intende preservare e raccontare la memoria storica ed economica della città, riconoscendo il valore culturale di ciò che ha rappresentato lo sviluppo di Vallecrosia negli anni".

"I lavori si svolgeranno per fasi: inizialmente interesseranno la parte centrale della rotonda, successivamente l’area verso i giardini e, infine, sarà necessario intervenire sulla sede stradale per l’attraversamento delle utenze e delle condutture. In queste ultime fasi potranno verificarsi lievi e temporanei disagi alla viabilità" - avvisa il sindaco Perri - "L’Amministrazione, con il supporto della polizia locale e di operatori dedicati, metterà in campo tutte le misure necessarie per gestire al meglio il traffico e ridurre al minimo i disagi, garantendo che l’intervento si svolga nei tempi più rapidi possibili. La durata complessiva dei lavori sulla sede stradale sarà contenuta, al massimo un paio di giorni: durante le ore diurne sarà chiuso un tratto della strada della rotonda, mentre nelle ore serali e notturne la viabilità sarà regolarmente garantita".

"Si tratta di un intervento mirato, rapido e fortemente identitario voluto da questa amministrazione, che risponde alla volontà di qualificare gli spazi urbani e di dotare finalmente la città di una fontana capace di rappresentare Vallecrosia" - conclude Perri - "Un’opera che unisce bellezza, memoria e visione, nella convinzione che investire sulla qualità dello spazio pubblico significhi investire sul futuro della città.