Ventimiglia Futura: “Viabilità al collasso, non è mistificazione. Servono soluzioni per cittadini, frontalieri e commercianti”

Ventimiglia Futura interviene nel dibattito sulla viabilità cittadina per ristabilire quella che definisce “la verità dei fatti”, rispondendo alle recenti dichiarazioni del consigliere Roberto Parodi. Secondo il movimento, parlare di “mistificazione della realtà” significa negare un’evidenza vissuta ogni giorno da residenti, lavoratori frontalieri e commercianti. Ventimiglia, viene sottolineato, è diventata un vero e proprio imbuto, sia in entrata che in uscita, a causa della chiusura di Ponte San Ludovico e della conseguente concentrazione del traffico nell’area di Ponte San Luigi.

Le code, i rallentamenti e le difficoltà di attraversamento, spiega Ventimiglia Futura, non sono episodi isolati, ma una costante quotidiana che incide direttamente sulla qualità della vita e sull’economia locale. In particolare, i commercianti non sarebbero allarmati da chi segnala i problemi, bensì da una viabilità che scoraggia l’afflusso regolare di clienti e visitatori, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore affluenza. “La vera mistificazione sarebbe far credere che tutto funzioni perfettamente”, si legge nel comunicato, evidenziando come la città stia vivendo una condizione strutturale di congestione, aggravata dai lavori in corso e dalla gestione dei flussi transfrontalieri.

Ventimiglia Futura difende inoltre il ruolo dei frontalieri, che ogni giorno attraversano il confine per lavoro: “Non possono essere accusati di strumentalizzazione politica solo perché denunciano criticità concrete”. Segnalare i problemi, viene ribadito, non è allarmismo, ma il primo passo per individuare soluzioni efficaci. Concludendo, il movimento conferma che l’invito ai turisti a visitare la città resta condivisibile: Ventimiglia merita di essere vissuta e valorizzata. Ma proprio per questo, sottolinea Ventimiglia Futura, è necessario affrontare le criticità con onestà, senza minimizzarle, per arrivare a soluzioni durature e ristabilire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.