Sanremo, alla Federazione Operaia un incontro pubblico per capire il Referendum sulla Giustizia

Venerdì 20 febbraio, alle ore 16.00, alla Federazione Operaia Sanremese, si terrà un nuovo appuntamento pubblico dedicato al Referendum Giustizia, promosso dal Collettivo Studentesco Papavero Rosso. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento chiaro e accessibile su un tema complesso e di grande rilevanza democratica, attraverso il contributo di esperti del settore.

L’iniziativa prevede infatti gli interventi del magistrato Matteo Gobbi e della professoressa Valeria Ammirati, che guideranno il pubblico nella comprensione dei contenuti del referendum, del suo impatto sul sistema giudiziario e delle implicazioni costituzionali e sociali che ne derivano. Sarà un’occasione per informarsi, porre domande, confrontarsi e maturare una consapevolezza più solida in vista del voto.

Il Collettivo Papavero Rosso sottolinea l’importanza di creare spazi di discussione aperti e partecipati, soprattutto in un momento in cui il dibattito pubblico rischia spesso di polarizzarsi o semplificarsi. L’incontro vuole quindi offrire strumenti, contesto e chiavi di lettura utili a tutti: studenti, cittadini, lavoratori, famiglie e chiunque desideri comprendere meglio la posta in gioco.

Un appuntamento pensato per riportare al centro la partecipazione civica, la conoscenza e il ruolo attivo della comunità nelle scelte che riguardano il futuro della giustizia e della democrazia.



