Ventimiglia, il Consigliere Parodi contro le polemiche social: “Viabilità al confine strumentalizzata per fini politici”

Il consigliere comunale dei Frontalieri Roberto Parodi interviene con decisione nel dibattito acceso sui social riguardante la viabilità al confine di Ventimiglia, in particolare nella zona di Ponte San Luigi, interessata dalle conseguenze della chiusura di Ponte San Ludovico per lavori di messa in sicurezza. Parodi denuncia una «mistificazione della realtà» che, a suo dire, avrebbe il solo obiettivo di creare allarme a fini politici. Episodi straordinari, come un incidente autostradale con conseguente deviazione del traffico, vengono secondo il consigliere «fatti passare come consuetudine giornaliera, falsificando la realtà».

Secondo Parodi, questa narrazione rischia di danneggiare gravemente l’immagine della città, soprattutto agli occhi di turisti e commercianti: «Questi atti di trasformazione della realtà spaventano e contribuiscono a penalizzare un’economia cittadina già fragile». Il consigliere respinge con forza l’idea di una città paralizzata: «Entrare e uscire da Ventimiglia non rappresenta alcun problema», sottolineando anzi come i tempi di percorrenza in autostrada si siano nettamente ridotti grazie alla sospensione dei lavori rispetto al passato.

Nel suo intervento, Parodi parla di un “metodo becero di fare politica”, riconducibile a una parte della minoranza, accusata di privilegiare la contrapposizione anche a costo di arrecare danni alla città. Non manca la sorpresa per il fatto che tali posizioni arrivino anche da chi si è appena insediato in consiglio comunale, sostenuto da un gruppo civico che annovera figure con precedenti incarichi gestionali in Comune. L’appello finale è diretto a cittadini e visitatori: «Invito ancora a venire nella nostra città e a non fidarsi di quanto si vuole fare apparire, ma che non corrisponde alla realtà».