Fratelli d’Italia Sanremo: ordine del giorno su piazza Cassini e piazza Nota tra sicurezza, carico-scarico e rilancio urbano

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Comune di Sanremo ha presentato un ordine del giorno per chiedere interventi urgenti su piazza Cassini e piazza Nota, area recentemente pedonalizzata ma che, secondo i consiglieri firmatari, risulta oggi “uno spazio vuoto, privo di arredo urbano e non valorizzato”. Nel documento, indirizzato al Presidente del Consiglio comunale, vengono evidenziate gravi criticità sul piano della sicurezza stradale. In particolare, l’accesso e l’uscita dall’area avverrebbero attraverso un braccio laterale della galleria principale, con visibilità insufficiente: lo specchio parabolico attuale non garantirebbe condizioni di sicurezza adeguate, costringendo i veicoli a immettersi “alla cieca” nella carreggiata.

Altro punto centrale riguarda la logistica commerciale. La riduzione della fascia oraria di carico e scarico alla sola finestra 4–10.30 viene giudicata fortemente penalizzante per le attività della zona. Inoltre, l’attuale configurazione degli stalli renderebbe difficoltose le manovre: in caso di posti occupati, i mezzi sarebbero costretti ad allargare le traiettorie, con il rischio di sanzioni considerate ingiuste a causa delle telecamere di controllo. Per questi motivi, i consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra impegnano il Sindaco e la Giunta a:

- istituire una fascia oraria pomeridiana o serale per il carico e scarico, a tutela della continuità lavorativa dei commercianti;

- risolvere le criticità di uscita dalla galleria, attraverso il riposizionamento dello specchio parabolico, l’installazione di segnaletica luminosa o altri strumenti utili alla messa in sicurezza dell’incrocio;

- studiare soluzioni per manovre più agevoli o una ritaratura del sistema di videosorveglianza, affinché non vengano sanzionati veicoli costretti a manovre obbligate.

L’obiettivo dichiarato è restituire a piazza Cassini e piazza Nota funzionalità, sicurezza e valore urbano, evitando che la pedonalizzazione resti un intervento incompiuto e scollegato dalle esigenze reali della città.