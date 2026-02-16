Trasporti, l'assessore regionale Scajola al giuramento di 30 nuovi capitreno: "Figure cruciali per il servizio ferroviario"

L'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha partecipato oggi alla cerimonia di giuramento di 30 nuovi capitreno, tra i 21 e i 29 anni, che prenderanno servizio presso la direzione ligure. L'evento si è svolto a Genova, presso la Direzione Servizi Demografici e rientra nel piano di ricambio generazionale del personale avviato da Trenitalia in Liguria.



"È una bella giornata per il settore del trasporto ferroviario nella nostra regione - esordisce l'assessore regionale Marco Scajola -. Iniziano il proprio percorso 30 ragazzi, giovani, entusiasti e desiderosi di lavorare e offrire il miglior servizio possibile a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto. Rivestono un ruolo centrale nella gestione del servizio a bordo treno nel suo complesso, operando in sicurezza e fornendo le necessarie informazioni a studenti, lavoratori, pendolari, turisti. Sono certo che sapranno svolgere un ottimo operato. A tutti loro vanno i complimenti e un augurio sincero da parte della Regione Liguria, così come a tutti i dipendenti ferroviari che, complice il giusto cambio generazionale, stanno andando o andranno presto in pensione".

Il giuramento dei nuovi capitreno segna un momento significativo per il rafforzamento del servizio ferroviario ligure, puntando a garantire professionalità, sicurezza e un’assistenza di qualità ai viaggiatori.