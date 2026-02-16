 / Politica

Politica | 16 febbraio 2026, 16:01

Trasporti, l'assessore regionale Scajola al giuramento di 30 nuovi capitreno: "Figure cruciali per il servizio ferroviario"

Giovani tra i 21 e i 29 anni entrano in servizio, rafforzando il ricambio generazionale del personale ferroviario nella regione.

L’assessore Marco Scajola durante la cerimonia di giuramento.

L’assessore Marco Scajola durante la cerimonia di giuramento.

L'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha partecipato oggi alla cerimonia di giuramento di 30 nuovi capitreno, tra i 21 e i 29 anni, che prenderanno servizio presso la direzione ligure. L'evento si è svolto a Genova, presso la Direzione Servizi Demografici e rientra nel piano di ricambio generazionale del personale avviato da Trenitalia in Liguria.

"È una bella giornata per il settore del trasporto ferroviario nella nostra regione - esordisce l'assessore regionale Marco Scajola -. Iniziano il proprio percorso 30 ragazzi, giovani, entusiasti e desiderosi di lavorare e offrire il miglior servizio possibile a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto. Rivestono un ruolo centrale nella gestione del servizio a bordo treno nel suo complesso, operando in sicurezza e fornendo le necessarie informazioni a studenti, lavoratori, pendolari, turisti. Sono certo che sapranno svolgere un ottimo operato. A tutti loro vanno i complimenti e un augurio sincero da parte della Regione Liguria, così come a tutti i dipendenti ferroviari che, complice il giusto cambio generazionale, stanno andando o andranno presto in pensione".

Il giuramento dei nuovi capitreno segna un momento significativo per il rafforzamento del servizio ferroviario ligure, puntando a garantire professionalità, sicurezza e un’assistenza di qualità ai viaggiatori.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium