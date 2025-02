Sanremo: donata al Comune una scultura sulla storia del Festival, potrebbe essere installata di fronte al Palafiori

Una scultura del valore di 20mila euro donata al Comune di Sanremo. Si tratta di un’opera in ardesia, realizzata dall’artista Maximo Pellegrinetti sul tema ‘Un altro Festival… un’altra Sanremo’, che la presidente dell’associazione ‘Nuovi orizzonti’ di Ventimiglia, Gigliola Bassoli Coppo, ha deciso di donare al Comune.

La scultura, che raffigura la storia del Festival di Sanremo è attualmente nei giardini di Villa Zirio, a fianco del parcheggio ed il Comune ha accettato la donazione con una delibera di Giunta, per implementare il patrimonio culturale della città.

Ora il Comune deciderà se lasciarla nei giardini di Villa Zirio, oppure trovare uno spazio in prossimità dell’entrata del Palafiori in corso Garibaldi, nella zona ‘pubblico spettacolo’ (a lato dell'aiuola), in un luogo di grande visibilità e valorizzando così l’esposizione con una targa descrittiva.