Politica | 17 febbraio 2026, 14:04

Sanremo, Giacomo Carluccio nominato Garante dei Diritti degli Anziani del Comune matuziano

Il sindaco Mager ufficializza la nomina: Carluccio, 76 anni, con esperienza al MEF e nel settore sindacale, vigilerà sulla tutela dei diritti degli anziani e promuoverà iniziative per il loro benessere e l’ascolto delle famiglie

Il sindaco Alessandro Mager ha firmato oggi la nomina di Giacomo Carluccio quale Garante dei Diritti degli Anziani. Questa figura, i cui compiti sono disciplinati da un apposito regolamento, è stata istituita dal consiglio comunale lo scorso 3 novembre. Era poi seguita la pubblicazione di una manifestazione di interesse per candidarsi a questo ruolo.

Giuseppe Carluccio, 76 anni, vanta esperienze professionali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e una più recente attività sindacale dedicata proprio al settore dei pensionati.

Il Garante dei diritti degli anziani è un’autorità indipendente e monocratica, che si pone come strumento di raccordo tra l’apparato burocratico e la cittadinanza – spiega il vicesindaco Fulvio Fellegara - Il suo compito sarà infatti quello di vigilare sull'applicazione a livello cittadino di tutte le norme, interne ed internazionali, adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane. Inoltre, sosterrà ogni iniziativa volta a prevenire e impedire ogni discriminazione tra anziani e ad assicurare l’erogazione di prestazioni adeguate al diritto alla salute e il miglioramento della qualità di vita”.

Sono previsti da parte del Garante anche momenti di ascolto con gli anziani e le famiglie, adoperandosi perché le loro esigenze vengano prese in considerazione per essere esaminate. Inoltre proporrà iniziative ritenute opportune per l’incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni che svolgono attività̀ in favore di questa fascia di popolazione e per l’attuazione del principio di sussidiarietà̀.

