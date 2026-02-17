Sanremo, Giacomo Carluccio nominato Garante dei Diritti degli Anziani del Comune matuziano

Il sindaco Alessandro Mager ha firmato oggi la nomina di Giacomo Carluccio quale Garante dei Diritti degli Anziani. Questa figura, i cui compiti sono disciplinati da un apposito regolamento, è stata istituita dal consiglio comunale lo scorso 3 novembre. Era poi seguita la pubblicazione di una manifestazione di interesse per candidarsi a questo ruolo.

Giuseppe Carluccio, 76 anni, vanta esperienze professionali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e una più recente attività sindacale dedicata proprio al settore dei pensionati.

“Il Garante dei diritti degli anziani è un’autorità indipendente e monocratica, che si pone come strumento di raccordo tra l’apparato burocratico e la cittadinanza – spiega il vicesindaco Fulvio Fellegara - Il suo compito sarà infatti quello di vigilare sull'applicazione a livello cittadino di tutte le norme, interne ed internazionali, adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane. Inoltre, sosterrà ogni iniziativa volta a prevenire e impedire ogni discriminazione tra anziani e ad assicurare l’erogazione di prestazioni adeguate al diritto alla salute e il miglioramento della qualità di vita”.

Sono previsti da parte del Garante anche momenti di ascolto con gli anziani e le famiglie, adoperandosi perché le loro esigenze vengano prese in considerazione per essere esaminate. Inoltre proporrà iniziative ritenute opportune per l’incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni che svolgono attività̀ in favore di questa fascia di popolazione e per l’attuazione del principio di sussidiarietà̀.