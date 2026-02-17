Ventimiglia, il sindaco Flavio Di Muro nominato presidente della Commissione Immigrazione di Anci nazionale

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, è stato nominato presidente della Commissione permanente Immigrazione, Politiche per l’integrazione e Accoglienza di Anci nazionale.
La nomina, ufficializzata con lettera a firma del presidente di Anci nazionale Gaetano Manfredi e del presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti, rappresenta un riconoscimento importante per l’impegno profuso da Di Muro sul territorio.
Già coordinatore della Commissione Immigrazione di Anci Liguria, il sindaco Di Muro porta a livello nazionale l'esperienza maturata in una terra di frontiera complessa come Ventimiglia. La sua nomina è il segnale di una volontà precisa dell'associazione: mettere al centro del dibattito nazionale le competenze di chi gestisce quotidianamente le sfide dell'accoglienza e dell'integrazione nei Comuni.
Anci Liguria augura al presidente Di Muro "un proficuo lavoro, certa che la sua guida saprà dare nuovo impulso a un tema così strategico per l'intero sistema degli enti locali italiani".