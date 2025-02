Sanremo: camioncino fa crollare una parte della balaustra di corso Salvo d'Acquisto, strada chiusa e indagini in corso (Foto)

Il parcheggio di corso Salvo D’Acquisto, nella zona del Sud-Est a Sanremo è stato chiuso al traffico per un danno provocato da un camioncino che questa mattina per cause ancora in via d’accertamento, ha distrutto una parte della balaustra che insiste su via Gavagnin a ridosso di Portosole.

I fatti sono stati scoperti questa mattina e, sul caso sono in corso indagini delle forze dell’ordine. La passeggiata era stata aperta alle auto nel corso della settimana del Festival di Sanremo, in modo da creare un centinaio di posti che, insieme ai circa 200 creati nell’area dell’ex ecomostro.

Sono stati i Carabinieri ad intervenire questa mattina sul luogo dell’incidente anche se al momento non è ancora dato sapere chi sia il colpevole. Al momento la strada è stata chiusa e l’area messa in sicurezza. Nelle prossime ore inizieranno i lavori per ripristinare la balaustra crollata.