Festival da record a Sanremo, oltre 2000 ore di servizio per la Polizia Locale: "Afflusso superiore alle attese, già al lavoro per migliorare" (Foto)

Il comandante della Polizia Locale di Sanremo, Fulvio Asconio, ha espresso grande soddisfazione per la gestione della sicurezza e della viabilità durante la settimana del Festival di Sanremo appena conclusa. L'afflusso di visitatori, superiore alle aspettative, ha messo a dura prova l'organizzazione, ma grazie all'impegno degli agenti è stato garantito l'ordine e la fluidità della circolazione.

"È andata molto bene", ha dichiarato Asconio. "Ci siamo occupati della viabilità, fornendo supporto alla sicurezza e garantendo una presenza costante sul territorio. Abbiamo informato e assistito cittadini e visitatori con attenzione e disponibilità". Il comandante ha sottolineato come il numero di persone presenti in città abbia superato anche le stime più ottimistiche. "Pensavamo che lo scorso anno avessimo raggiunto il picco, invece siamo riusciti a fare ancora meglio".

Durante la settimana del Festival, la Polizia Locale ha effettuato oltre 2.000 ore di servizio, con turni dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte, presidiando i punti nevralgici della città, come via Roma e le aree più congestionate. I controlli erano iniziati già nei giorni precedenti al Festival, con verifiche su 70 veicoli che hanno portato a 25 sanzioni per violazioni del codice della strada. I divieti di sosta sono stati intensificati per agevolare il traffico.

Oltre alla viabilità, la Polizia Locale ha svolto controlli sulla vendita di alcolici e sulla gestione dei rifiuti, in collaborazione con Ispettori Ambientali e Rangers. "La situazione è stata migliore rispetto agli anni passati: siamo riusciti a gestire la raccolta nonostante l'afflusso straordinario di persone", ha dichiarato Asconio.

L'elevato numero di partecipanti ha però evidenziato alcune criticità legate agli spazi disponibili, che si sono rivelati insufficienti. "Ci sarà tempo per trovare soluzioni adeguate per una migliore gestione del pubblico", ha sottolineato il comandante che poi aggiunge: "Però siamo già al lavoro per migliorarci ulteriormente".

A livello operativo, il personale della Polizia Locale ha dato il massimo: "Nonostante un organico di 71 unità, grazie agli straordinari è come se fossimo arrivati a quasi 100 agenti operativi", ha spiegato Asconio, ringraziando gli uomini e le donne della Polizia Locale e della Protezione Civile per l'impegno profuso. "Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile per la disponibilità e la passione con cui hanno svolto il loro lavoro durante la settimana del Festival. Senza il loro impegno, non ce l'avremmo fatta. Credo che la presenza di agenti in movimento sia un punto di riferimento per i cittadini e contribuisca a dare sicurezza a tutti.",

Nonostante l'impegno sul Festival, la Polizia Locale ha continuato a garantire il servizio su tutto il territorio, con controlli nei mercati, contrasto all'abusivismo commerciale e gestione degli incidenti stradali, aumentati a causa dell'elevato numero di veicoli in circolazione.