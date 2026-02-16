 / Attualità

Attualità | 16 febbraio 2026, 11:35

Sanremo: nuovi lavori della squadra di pronto intervento per il ripristino e la messa in sicurezza di alcuni tratti di pavimentazione (Foto)

Gli operai hanno ripristinato alcune pavimentazioni, sia nei tratti in pietra sia nei marciapiedi

Nuovi lavori in città da parte della squadra di pronto intervento del Comune di Sanremo. Gli operai hanno ripristinato alcune pavimentazioni, sia nei tratti in pietra sia nei marciapiedi.

In particolare, gli interventi hanno riguardato piazza Siro Carli, dove sono state risistemate alcune lastre che risultavano scollegate alla base, riportando quindi in sicurezza il passaggio pedonale.

I lavori sul piastrellato dei marciapiedi hanno invece interessato via Giovanni Marsaglia, via XX Settembre e via Massa, dove si è proceduto anche al ripristino dell’arredo urbano a protezione dalla carreggiata.

Redazione

