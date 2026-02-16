Festa della Pace interdiocesana: oltre 120 bambini Acr uniti a Imperia per testimoniare che la pace è possibile

Nel cuore di un periodo segnato dalle notizie di guerra, l’Azione Cattolica non si è tirata indietro e ha raddoppiato gli sforzi per la pace. Sabato 14 febbraio, nel palazzetto dello sport di Imperia, si è svolta la Festa della Pace interdiocesana, frutto della collaborazione tra l’AC di Ventimiglia-Sanremo e quella di Albenga-Imperia. Più di 120 bambini e ragazzi dell’ACR, accompagnati dai loro educatori, hanno animato la città con sorrisi ed entusiasmo, vivendo una giornata all’insegna del gioco, della riflessione e della testimonianza di una pace possibile.

La conclusione nella chiesa di Cristo Re ha visto la presenza dei due Presidenti diocesani e del sindaco Claudio Scajola, che ha ringraziato associazioni e partecipanti, ricordando come la pace nasca dai gesti di rispetto nella quotidianità. A sottolineare il valore dell’iniziativa, le parole del presidente diocesano di Ventimiglia-Sanremo Daniele Maria Stancampiano: «Il difficile quando si cerca di lavorare per la pace è proprio mettersi d’accordo: per questo siamo entusiasti dell’iniziativa di quest’anno. Le due équipe ACR hanno lavorato per mesi insieme, superando stili e impostazioni diverse, mettendo tutto a servizio dei bambini e dei ragazzi. La pace è possibile solo se pensata e operata insieme».

Un ringraziamento speciale va alle Presidenze diocesane e alle équipe di educatori che, con dedizione e competenza, hanno progettato e gestito l’evento, offrendo una testimonianza concreta di collaborazione e speranza.