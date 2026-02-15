Gestire e controllare i sentieri di Ventimiglia, Di Muro: "Voglio sviluppare una convenzione con il Cai"

"Voglio sviluppare con il Cai una convenzione per gestire e controllare i sentieri" - svela il sindaco Flavio Di Muro nel corso dell'inaugurazione del rinnovato sentiero delle Calandre, riaperto al pubblico ieri mattina.

"Un conto è spendere risorse pubbliche per aprirli, altro conto, molto più difficile per la pubblica amministrazione, è mantenerli puliti, sicuri e decorosi" - dice il sindaco Di Muro - "L'associazionismo cittadino per noi è un vanto ma anche un modo per lavorare in sinergia. Svilupperemo anche un partenariato, se loro vorranno, per continuare a controllare, a presidiare e a tenere ordinato il sentiero delle Calandre, la via Iulia Augusta e il sentiero Balcone".

"Abbiamo fatto tanto per la sentieristica, non tanto per agevolare chi è innamorato delle camminate o per chi predilige questa attività sportiva, ma perché anche dai sentieri si può vedere la città a 360 gradi, si possono riscoprire tutti i nostri punti storici e le nostre bellezze che ci fanno innamorare e tornare a Ventimiglia" - sottolinea il primo cittadino - "La sentieristica, l'outdoor e l'entroterra sono quell'aspetto turistico che Ventimiglia negli anni non ha colto".