Automotive 2026: CNA Imperia rilancia i corsi gratuiti per meccatronici, carrozzieri e centri collaudi

Elettrico, mild hybrid, piattaforme multi-energia, sistemi ADAS evoluti, diagnosi con Secure Gateway, lubrificanti con specifiche sempre più stringenti: il 2026 conferma che l’autoriparazione è uno dei settori più travolti dall’innovazione tecnologica.

Per questo CNA Imperia inaugura il nuovo ciclo di formazione 2026 per il comparto automotive, realizzato in collaborazione con Fortec e Cuneo Lube, completamente gratuito per le imprese associate CNA.

Un percorso strutturato lungo tutto l’anno, con appuntamenti nelle sedi che saranno indicate da CNA a Imperia, Sanremo e Bordighera, come da locandine ufficiali, pensato per chi vuole restare competitivo in un mercato che cambia ogni giorno.

Il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, è netto: “Nel 2026 l’autoriparatore non è più solo un meccanico: è un tecnico dell’alta tecnologia. Le officine lavorano su sistemi ibridi, architetture elettroniche complesse, batterie ad alta tensione e dispositivi di sicurezza avanzati. La formazione oggi non è un’opzione, è una necessità strategica. CNA investe su questo percorso perché vogliamo imprese preparate, sicure e protagoniste del cambiamento”. Un messaggio chiaro al settore: chi non si aggiorna rischia di restare fuori mercato.

STELLANTIS GRANDE PANDA: IBRIDO ED ELETTRICO SOTTO LA LENTE

Con Fortec e il referente tecnico Fiorenzo Tirotta, CNA Imperia propone un percorso specialistico dedicato alla nuova piattaforma Stellantis Smart Car e alla Fiat Grande Panda.

Il corso si articola in sette moduli per un totale di 14 ore e affronta nel dettaglio:

- Architettura multi-energia (Mild Hybrid e BEV)

- Sistema elettrico 48V integrato nel cambio

- Motore 1.2 Mild Hybrid evoluto

- Trasmissione e-DCT6 con motore elettrico integrato

- Versione elettrica con batteria da 44 kWh

- Sistemi ADAS e diagnosi evoluta

- Procedure di sicurezza High Voltage

“Sulle nuove piattaforme non si può improvvisare” - dice Tirotta - “Le nuove vetture introducono sistemi a 48V, gestione elettronica avanzata e protocolli di sicurezza precisi. Intervenire senza formazione significa esporsi a errori e rischi. Con questo percorso forniamo competenze operative concrete, immediatamente applicabili in officina".

Gli incontri si terranno da febbraio a novembre 2026 nelle sedi che saranno indicate da CNA a Imperia, Sanremo e Bordighera, in fascia serale, dalle 20.30 alle 22.30.

LUBRIFICANTI: LA SCELTA GIUSTA È PROFESSIONALITÀ

Parallelamente, CNA Imperia propone con Cuneo Lube e Max Marolo un ciclo di 5 moduli specialistici dedicati a:

- Aggiornamento lubrificanti Stellantis

- Fluidi cambi manuali e automatici

- Protettivi sistemi di raffreddamento

- Fluidi tecnici (freni, sistemi idraulici, clima, abbattimento NOx)

- Grassi lubrificanti

“Seguire le specifiche della casa madre è una garanzia” - afferma Marolo - “I nuovi motori ibridi ed elettrificati richiedono prodotti con caratteristiche precise. Utilizzare un lubrificante non conforme può compromettere prestazioni, durata e perfino la garanzia del veicolo. La corretta scelta del fluido è oggi parte integrante della professionalità dell’officina”.

Il calendario si sviluppa tra marzo e novembre 2026 nelle sedi CNA del territorio opportunamente indicate prima dei corsi

CNA IMPERIA: COMPETENZA = COMPETITIVITÀ

“Il nostro territorio ha imprese di grande qualità. Dobbiamo metterle nelle condizioni di affrontare l’innovazione con strumenti adeguati. Investire in formazione significa investire nel futuro dell’autoriparazione" - dice CNA Imperia.

Nel 2026 la parola chiave è una sola: aggiornamento continuo.

Le iscrizioni ai corsi sono gratuiti per gli associati CNA Imperia. Per informazioni e iscrizioni contattare il 347 2915873 o scrivere a segreteria@im.cna.it.