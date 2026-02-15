Marciapiedi e piazzette in via Don Bosco a Vallecrosia, Perri: "I lavori di rifinitura inizieranno lunedì" (Foto)

"Il ritardo accumulato, purtroppo, è stato causato da una scelta precisa e responsabile che si doveva fare" - conferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Cristian Quesada - "Abbiamo deciso di cambiare la tipologia di materiale da utilizzare, scegliendo quel materiale architettonico come già è stata fatto in alcune parti di marciapiede, con l’obiettivo di realizzare un intervento omogeneo, ordinato, pulito e soprattutto duraturo nel tempo. Una scelta diversa rispetto a quanto realizzato sul lato opposto, dove, come segnalato dai cittadini, il materiale impiegato, l'asfalto rosso, si è purtroppo rivelato non idoneo per quella specifica tipologia di utilizzo".

"Per questo motivo chiediamo scusa per il protrarsi dei tempi dovuti all'approvvigionamento del materiale ma riteniamo fondamentale ribadire la nostra filosofia: le cose, quando si fanno, devono essere fatte bene con analisi e attenzione" - affermano il sindaco Perri e il vicesindaco Quesada - "Tra fare le cose bene e farle male, il tempo necessario è lo stesso, ma il risultato cambia completamente. E poi ascoltiamo sempre i cittadini. I lavori prenderanno, quindi, avvio da lunedì e proseguiranno fino alla loro completa conclusione, che avverrà entro circa due settimane salvo meteo avverso. Ringraziamo i cittadini per la pazienza e la comprensione ma siamo certi e sicuri che consegneremo un'opera degna di rappresentare il quartiere e la zona".