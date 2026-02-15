Pro Loco, Veronica Russo: "Serve un sostegno concreto. Depositato ordine del giorno in Consiglio regionale"

La consigliera regionale Veronica Russo ha depositato in Consiglio regionale un ordine del giorno volto a rafforzare in maniera concreta e strutturale il sostegno alle Associazioni Pro Loco, riconoscendone il ruolo strategico nella promozione turistica, culturale e sociale dei territori.

In continuità con il lavoro svolto nei mesi precedenti, con l’approvazione dell’ordine del giorno sulla semplificazione delle procedure per lo svolgimento di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni. "Le Pro Loco sono il cuore pulsante delle nostre comunità" – afferma il consigliere regionale Veronica Russo – "Grazie all’impegno quotidiano di centinaia di volontari, mantengono vive le tradizioni, animano i territori e contribuiscono in modo determinante allo sviluppo locale. È importante riconoscerne il valore e sostenerne l’azione".

L’ordine del giorno, che sarà discusso in aula, impegna il Presidente e la Giunta regionale ad avviare un confronto con i Comuni, anche attraverso ANCI, per favorire l’adozione o l’aggiornamento di regolamenti comunali che prevedano forme di agevolazione a favore delle Pro Loco. In particolare, l’atto richiama l’attenzione sugli oneri economici legati all’organizzazione di eventi e alle attività istituzionali, come occupazione di suolo pubblico, affissioni, pubblicità e servizi essenziali, nonché sulla possibilità di concedere gratuitamente locali comunali idonei allo svolgimento dell’attività associativa.

"Troppo spesso – prosegue Russo – le Pro Loco si trovano a sostenere costi che mettono a rischio la continuità delle loro attività. Questo atto vuole aprire un percorso condiviso con gli enti locali per garantire condizioni più eque e sostenibili".

Con questa iniziativa, Veronica Russo conferma la propria attenzione verso il mondo del volontariato e delle associazioni, promuovendo politiche capaci di rafforzare il tessuto sociale e valorizzare i territori in modo duraturo.