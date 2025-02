Sanremo, marea umana in via Matteotti: Saldi di Gioia, flashmob ed entusiasmo. Cresce l’attesa per la finale (Foto e video)

Cristiano De André l’aveva definito il paese dei balocchi, per via del divertimento che si respira durante la settimana del Festival. Come dare torto ad uno dei protagonisti della serata delle cover: l’ultimo atto della kermesse canora sprigiona un’energia positiva da ogni angolo della città dei fiori. Via Matteotti è letteralmente sommersa da una marea umana in grado di riempire ogni locale, ogni negozio e ogni singola bancarella presente sul suolo comunale.

A rendere il tutto più magico e più vivo ci hanno pensato i vari artisti di strada con le loro esibizioni e i diversi flashmob, capace di attirare l’attenzione di adulti e ragazzi.

Non è solo il centro ad essere stato preso d’assalto, ma è chiaro che la zona vicino all’Ariston è quella più attenzionata dalle forze dell’ordine. In corso Mombello la polizia locale gestisce il traffico, mentre i controlli in via Palazzo, via Matteotti e piazza Colombo sono più serrati dei giorni scorsi, come testimoniano i tanti oggetti confiscati prima dell’ingresso nella zona rossa.

(Foto e video di Pietro Cattaneo)