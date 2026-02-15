Mareggiata a Ventimiglia, si alza il livello del Roia: nasce una nuova foce al Resentello (Foto e video)

La mareggiata impedisce al Roia a Ventimiglia di sfociare in mare e così si crea una nuova foce al Resentello.

Nell'area in cui solitamente il fiume esce in mare si è, infatti, innalzato il livello dell'acqua che ha così raggiunto entrambe le sponde degli argini. Un muro di sassi creato dalla potenza delle onde del mare, però, ha impedito al Roia di sfociare e così la corrente ha scavato tra le pietre creando un letto orizzontale per il fiume proprio in mezzo alla spiaggia che arriva fino davanti al Resentello, punto in cui finalmente si unisce al mare.

Arrivando sul lungomare Oberdan si può dunque vedere la spiaggia attraversata dal fiume diviso dal mare dal resto della spiaggia. Una scena insolita che ha affascinato cittadini e turisti che si sono così avvicinati per scattare foto e immortalare come la natura sia riuscita a modificare la costa.