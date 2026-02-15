Mareggiata a Ventimiglia, ruspa apre varco alla foce del Roia: si abbassa il livello del fiume (Foto e video)

E' stato necessario l'intervento di un ruspa, giunta a Ventimiglia nel pomeriggio odierno, per liberare la foce del Roia dal muro di pietre portate dalla forte mareggiata che impedivano la corretta fuoriuscita del fiume in mare.

Si era, di conseguenza, innalzato il livello dell'acqua che aveva così raggiunto entrambe le sponde degli argini contribuendo all'allagamento di cantine, scantinati e garage nelle aree vicino al fiume, in particolar modo sulla passeggiata Oberdan, e scavato tra le pietre creando un letto orizzontale per il fiume proprio in mezzo alla spiaggia che arriva fino davanti al Resentello, punto in cui si era creata naturalmente una nuova foce. Grazie al lavoro della ruspa è stata creata un'apertura che ha consentito al fiume di defluire. Piano piano, infatti, l'acqua nel letto del Roia si sta abbassando e tornando alla normalità.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e tutta la giornata odierna, senza sosta, per drenare l'acqua e arginare i danni. Concluso l'intervento verrà riaperta al transito veicolare, dalla polizia locale presente sul posto, la strada sulla passeggiata Oberdan, nel tratto da via Chiappori a via Milite Ignoto, al momento ancora interdetto alla viabilità. La situazione è stata costantemente monitorata dal sindaco Flavio Di Muro e dall'assessore Adriano Catalano.