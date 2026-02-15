Mareggiata a Ventimiglia, scantinati e cantine allagati: vigili del fuoco in azione

Il fiume Roia a Ventimiglia non riesce a sfociare in mare a causa della mareggiata e così sta contribuendo ad allagare vari scantinati e cantine della città nei pressi della passeggiata Oberdan.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono, dunque, intervenuti con le idropompe e motopompe per drenare l'acqua.

Da tutta la notte gli uomini del 115 stanno, infatti, cercando di arginare il danno ma risulta essere difficoltoso perché ogni volta che l'acqua viene eliminata dopo un po' fuoriesce dai tombini a causa della forte mareggiata. Fortunatamente non risultano esserci feriti.