Postazione mobile di emergenza in Alta Valle Argentina e Armea: i Comuni rinnovano il progetto per il 2026

La Giunta di Bajardo ha approvato l’Accordo di Programma per la realizzazione del progetto “Postazione Mobile Alta Valle Argentina e Armea 2026”, promosso dalla Croce Verde di Arma di Taggia con il supporto della Croce Rossa di Taggia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Bajardo, con l’obiettivo di garantire una presenza qualificata di ambulanze sul territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico, contribuendo in modo concreto alla tutela della salute pubblica nelle aree dell’entroterra.

Il progetto prevede un impegno economico complessivo massimo di 6.000 euro, ripartito tra gli enti aderenti secondo le quote stabilite nell’accordo. Il Comune di Triora svolgerà il ruolo di coordinamento amministrativo e operativo, curando i rapporti con le associazioni di soccorso coinvolte e il monitoraggio dell’andamento delle attività. La durata dell’intervento è fissata in quattro mesi (giugno–settembre 2026), con la possibilità di proroga in presenza di particolari esigenze, previa valutazione della Conferenza dei Sindaci. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, consentendo così l’avvio tempestivo delle procedure necessarie.

Con questo accordo, i Comuni confermano la volontà di fare rete per garantire sicurezza, prevenzione e assistenza sanitaria a residenti e visitatori dell’Alta Valle Argentina e Armea.