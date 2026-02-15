Camporosso, spuntano due nuovi passaggi pedonali rialzati. Gibelli: "Strumenti efficaci per prevenire situazioni pericolose" (Foto)

Spuntano due nuovi passaggi pedonali rialzati a Camporosso. Una scelta dell'Amministrazione comunale per garantire la sicurezza delle persone.

"Nell’area circostante il centro storico di Camporosso sono stati realizzati questa settimana due passaggi pedonali rialzati in Corso Vittorio Emanuele, un terzo sarà realizzato a marzo in via Roma" - annuncia il sindaco Davide Gibelli - "So bene che ogni cambiamento sulla viabilità suscita opinioni diverse, è comprensibile. Parliamo di strade che percorriamo ogni giorno, che fanno parte della nostra quotidianità ma il motivo di questo intervento è uno solo, ed è fondamentale, la sicurezza delle persone".

"Purtroppo continuiamo a registrare troppi episodi di mancato rispetto dei limiti di velocità, con rischi concreti soprattutto per i pedoni, per i nostri ragazzi, per gli anziani, per le famiglie" - sottolinea il primo cittadino - "Di fronte a questo, come Amministrazione abbiamo il dovere di intervenire. Se tutti rispettassero le regole, probabilmente non sarebbe stato necessario destinare risorse comunali a opere di questo tipo ma oggi questi interventi rappresentano uno degli strumenti più efficaci per far rallentare i veicoli e prevenire situazioni pericolose".

"Comprendo anche le preoccupazioni legate allo stato della Strada Provinciale della Val Nervia, la cui manutenzione è di competenza della Provincia di Imperia. Alcuni lavori già programmati sono stati temporaneamente rinviati per consentire la conclusione della posa della fibra ottica, evitando così interventi duplicati e inutili sprechi di risorse pubbliche" - afferma Gibelli - "Terminata questa fase, è stato garantito l’avvio di un primo lotto di asfaltature in corso della Repubblica, a valle del Ponte dell’Amicizia. È un primo passo concreto, che proseguirà con ulteriori interventi. Il nostro impegno è quello di migliorare, passo dopo passo, la sicurezza e la qualità delle strade di Camporosso. Continueremo ad ascoltare le osservazioni dei cittadini, perché il confronto è sempre un valore, ma senza mai perdere di vista la priorità più importante, la tutela della vita e della sicurezza di tutti".