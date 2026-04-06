Pasqua da record a Bajardo: il borgo ligure conquista i turisti tra natura, silenzio e tradizioni autentiche

Complice il bel tempo e un’aria frizzante già carica di primavera, il borgo medievale si conferma protagonista assoluto del weekend pasquale, registrando un tutto esaurito senza precedenti. Arroccato a 910 metri di altitudine, Bajardo ha visto sold out completo in tutte le strutture ricettive: ristoranti, osterie, agriturismi, bar, B&B e case vacanza immersi nel verde hanno accolto un flusso continuo di visitatori. Un successo che va oltre il semplice richiamo turistico. "Un richiamo irresistibile" per chi cercava un’alternativa alla costa affollata, trovando invece un perfetto equilibrio tra natura, storia e tranquillità.

Non solo panorami spettacolari – che spaziano dalle Alpi Marittime fino al mare della Riviera e della Costa Azzurra – ma anche un’atmosfera unica. Tra i carruggi di pietra, i visitatori hanno respirato quella "pace autentica" che rende il borgo una meta sempre più ambita. Protagonista indiscussa anche l’enogastronomia locale. I ristoratori hanno lavorato a pieno ritmo, proponendo piatti della tradizione contadina preparati con prodotti del territorio, esaltati dall’olio extravergine di oliva Taggiasca. Molti turisti hanno approfittato delle giornate di sole per raggiungere i ruderi della Chiesa di San Nicolò, simbolo del borgo. Qui, tra le colonne rimaste a cielo aperto dopo il terremoto del 1887, si è consumato uno spettacolo suggestivo: "un set fotografico naturale" capace di conquistare appassionati e curiosi.

Il risultato è il trionfo del cosiddetto "turismo lento": passeggiate senza fretta, racconti sulle origini celtiche e momenti di relax nelle piazzette assolate hanno reso la Pasqua a Bajardo un’esperienza autentica e memorabile. Il boom di presenze rappresenta non solo un dato economico positivo, ma anche il segnale di un cambiamento nelle scelte dei viaggiatori. "Un rifugio dell’anima" che continua ad attrarre visitatori in ogni stagione, ben oltre le festività.