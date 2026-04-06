Liguria, occupazione in crescita nel 2025: più lavoro stabile e femminile, disoccupazione in calo

La Liguria mostra segnali incoraggianti sul fronte del lavoro. Secondo gli ultimi dati diffusi da ISTAT, nel quarto trimestre del 2025 gli occupati in regione hanno raggiunto quota 651.000, con un tasso di occupazione del 68,8%, nettamente superiore alla media italiana del 62,5%. Parallelamente, il tasso di disoccupazione si attesta al 4,7%, anche in questo caso sotto la media nazionale (5,6%), confermando un quadro complessivamente positivo e stabile del mercato del lavoro regionale.

Entrando nel dettaglio, il 2025 registra una crescita degli occupati pari al +2,7% rispetto al 2024 (+17.287 unità). Un aumento che coinvolge entrambi i generi, ma con un’accelerazione più marcata tra le donne (+3,7%) rispetto agli uomini (+2,0%), contribuendo così a ridurre il divario di genere. Significativo anche l’aspetto qualitativo della crescita: il lavoro dipendente aumenta del +5,0%, con un forte consolidamento del tempo pieno (+8,9%) e dei contratti a tempo indeterminato (+7,2%). Ancora una volta, il dato femminile spicca con un incremento dell’+11,8% nei contratti full time. Tutti i comparti economici registrano una crescita dell’occupazione, con picchi rilevanti in agricoltura (+18,7%) e costruzioni (+12,0%). Sul fronte della disoccupazione, la riduzione è trainata quasi esclusivamente dalla componente femminile (-22,8%), mentre tra gli uomini il calo è marginale (-0,7%).

Il presidente della Regione, Marco Bucci, sottolinea il valore dei dati: “Questi risultati confermano che la Liguria sta andando nella direzione giusta. La crescita dell’occupazione, superiore alla media nazionale, e la riduzione della disoccupazione rappresentano segnali concreti della solidità del nostro sistema economico e dell’efficacia delle politiche messe in campo. Il lavoro resta una priorità della nostra amministrazione”. Sulla stessa linea il vicepresidente e assessore al Lavoro, Simona Ferro: “Siamo particolarmente soddisfatti del consolidamento del lavoro a tempo determinato e di una disoccupazione che si riduce in modo significativo soprattutto tra le donne. Il 2025 si configura come un anno di consolidamento del mercato del lavoro ligure, con un rafforzamento strutturale e un miglioramento complessivo delle condizioni occupazionali”.

La Regione punta ora a proseguire su questa traiettoria, investendo su formazione, inclusione e politiche attive del lavoro, anche attraverso strumenti come il programma GOL rinnovato per il 2026.