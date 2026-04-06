Pasqua da record sulla Riviera: anche Arma di Taggia prese d’assalto da turisti e bagnanti (Foto)

Come già accaduto a Sanremo, anche Arma di Taggia è stata letteralmente invasa da turisti durante il lungo weekend di Pasqua, complice il meteo favorevole e le temperature quasi estive che hanno spinto migliaia di persone a riversarsi lungo il litorale. Le immagini parlano chiaro: spiagge gremite, passeggiate animate e stabilimenti presi d’assalto fin dalle prime ore della giornata.

Una presenza massiccia che ha confermato come l’intero comprensorio stia vivendo un anticipo di stagione decisamente incoraggiante. Ad Arma, in particolare, il colpo d’occhio era quello tipico dei mesi più caldi: famiglie distese al sole, gruppi di giovani intenti a giocare sulla sabbia e tavolini improvvisati per pranzi all’aperto e partite a carte, in un’atmosfera rilassata e festosa.

Nonostante anche qui non siano mancati richiami e limitazioni legate alla balneazione, in molti non hanno resistito al richiamo del mare, concedendosi i primi tuffi della stagione o semplicemente sostando a riva con i piedi nell’acqua. Un entusiasmo contagioso che ha coinvolto tutte le fasce d’età, trasformando la località in un vero e proprio polo di attrazione.

Ottimo riscontro anche per le attività commerciali e i locali della zona, che hanno registrato il tutto esaurito, con tavoli occupati per tutta la giornata e un flusso continuo di clienti. Un segnale importante per l’economia locale, che dopo i mesi invernali può finalmente respirare un’aria diversa.

Il bilancio di questa Pasqua si conferma quindi più che positivo non solo per Sanremo, ma anche per Arma di Taggia, protagonista di un’affluenza che lascia ben sperare in vista dei prossimi ponti primaverili. Se le condizioni meteo continueranno su questa linea, la Riviera potrebbe davvero prepararsi a una stagione estiva anticipata e particolarmente dinamica.