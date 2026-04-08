Santo Stefano al Mare, manifestazione di interesse per riapertura e gestione della Casa di Riposo Violante d’Albertis

La Giunta Comunale di Santo Stefano al Mare ha preso atto della manifestazione di interesse preliminare per la gestione in concessione della Casa di Riposo Violante d’Albertis, chiusa dal 2021. L’operatore economico ha evidenziato la propria esperienza nella gestione di residenze per anziani e intende attivare un progetto assistenziale comprendente una Residenza Protetta da 27/30 posti letto e un Centro Diurno da 15/20 posti, garantendo assistenza H24 con personale qualificato.

Inoltre, il progetto prevede investimenti per € 80.000 per manutenzione straordinaria, un canone agevolato di € 2.000/anno nei primi due anni, e servizi alla collettività come Centro Cottura per 180 pasti esterni, Poliambulatorio e presidio di primo soccorso. L’iniziativa mira anche a generare circa 25 nuovi posti di lavoro, rafforzando l’indotto locale. Il Comune procederà alla pubblicazione dei dati e alla trasmissione delle informazioni necessarie, avviando le interlocuzioni tecniche e un avviso esplorativo per garantire trasparenza e parità di accesso.

L’operatore ha espresso la ferma volontà di avviare un tavolo tecnico con l’Amministrazione per la definizione della Convenzione e del Progetto Definitivo", auspicando un incontro conoscitivo e un sopralluogo tecnico presso la struttura.