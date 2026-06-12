Ospedale di Bordighera, "alta professionalità e umanità": i ringraziamenti al reparto di medicina generale

"Alta professionalità e umanità". Una lettrice desidera ringraziare pubblicamente il personale del reparto di medicina generale dell'ospedale di Bordighera.

"Desidero porgere un ringraziamento al reparto di medicina generale dell'ospedale Saint Charles di Bordighera" - dice la lettrice, Patrizia Bottiglieri - "Desidero ringraziare, in particolar modo, i medici e lo staff infermieristico che con alta professionalità e umanità curano ogni giorno i pazienti".

"Ho potuto constatarlo personalmente visto che lì è stato ricoverato per una lunga degenza un mio caro amico" - afferma la dama ai meriti dei Savoia - "Desidero, perciò, ringraziare Gvm, sempre vicina a chi ha bisogno con alta qualità e servizi, i reparti, gli ambulatori specialistici, i medici che nella quotidianità lavorano sul nostro territorio, il primario Paolo Petrassi e Carlo Pellegrino che costantemente seguono e monitorano i pazienti garantendone così una serena degenza nonostante la forte criticità delle patologie complesse presenti".